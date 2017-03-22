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Dolar'da son durum ne?

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Dolar'da son durum ne?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları ile gerileyen dolar/TL'de yükseliş yaşandı.

Bankalararası piyasada dün 3,60'ın altına kadar inen dolar /TL bugün 3,63'ün üzerinde seyrediyor. Euro/TL da 3,92 civarında hareket ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda endişe yaratıyor. Trump'ın seçim vaatlerinden olan vergi indirimlerini hayata geçirmekte zorlanacağı endişesiyle yatırımcılar riskten kaçmayı tercih etti.

Merkez Bankası'nın fonlama maliyetini yüzde 11.30 ile beş yılın yeni zirvesinde tutması TL'yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

Dolar dün şubat sonundan beri ilk kez 3.59'un altına kadar gerilemişti

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6380, Euro 3,9320 liradan güne başladı

Kapalıçarşı'da 3,6360 liradan alınan dolar 3,6380 liradan satılıyor. 3,9300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,9320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5930 lira, euronun satış fiyatı ise 3,8870 lira olmuştu.

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