Dolarda tarihi zirve!

Küresel piyasalarda tırmanışını sürdüren dolar ve parite etkisiyle yükselen euro, yeni haftaya rekor seviyede başladı. Dolar/TL 3.6771 Euro ise 3.8700 seviyesini gördü.

Dolardaki küresel değer kazancı ve devam eden lokal endişelerle dolar/TL 3.67'yİ aşarak güne yeni tarihi zirvesinde başladı. Kur saat 09.55 itibari ile bankalararası piyasada 3.6765 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise 3.8700 seviyesini görerek rekorkırdı. Bankacılar kurda küresel piyasaların ve lokal siyasi gelişmelerin izleneceğini söylediler.

Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor.

Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

DOLARDA YENİ ZİRVELER GÖRÜLÜR MÜ?

IşıkFX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, "Cuma günü ABD’den gelen istihdam verileri sonrası dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte Dolar/TL 3.65 seviyesine kadar yükseldi. Yeni Anayasa ile ilgili tartışmalar bugün başlıyor. Gözler mecliste olacak. Siyasi belirsizlik ile birlikte kurdaki yükselişin görüldüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca FED üyeleri açıklamalarında yıl içinde 3 faiz artışı yapacaklarını ifade ediyorlar" dedi.

Nalbantlı şöyle devam etti: "Son gelen enflasyon rakamları sonrası negatif reel faize dönmemiz kur üzerinde baskı yaratan diğer önemli unsur. Ayrıca 27 Ocak’taki Fitch değerlendirmesi de Türk varlıkları üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Bugün sanayi üretimi açıklanacak. Ekim ayındaki toparlanmanın devamı son çeyrek büyümesi için önemli olacak. Ancak imalat PMI, tüketici güveni gibi öncü veriler sanayi üretimi üzerinde risk oluşturuyor. İçerideki siyasi ve jeopolitik gelişmelere ek olarak Doların dünyada değer kazanması ile Dolar/TL’de 3.65’in üzerinde yükseliş devam edebilir. 3.70, 3.72 ve 3.75 yukarıda yeni zirvenin oluşabileceği seviyeler. Euro/TL’de ise 3.8350’nin üzerinde 3.90 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir"

Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, TBMM'de görüşmelerine başlanması beklenen başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği paketi takip edilecek.

BASKI DEVAM EDECEK

Şekerbank tarafından yayımlanan günlük bültende "Bugün gündemde Türkiye ve Almanya sanayi üretimi verisi beklenirken, hafta boyu Fed başkanlarının konuşması takip ediliyor olacak. Aynı zamanda Çarşamba günü Trump'ın ilk resmi basın toplantısı da vereceği mesajlar açısından çok yakından takip edilecektir. Piyasalarda risk iştahının son derece düşük olması nedeniyle gelişen ülke para birimlerinin üstünde baskının bir süre daha devam edebileceğini bekliyoruz" görüşüne yer verildi.

Genel çerçevede kuru baskılayan lokal unsurlar arasında TCMB'nin siyasi endişelerle TL'nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi, faiz adımlarının kullanılması halinde siyasilerle yaşanabilecek gerilim ihtimali, Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.34 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.28 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.77 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.78 oldu.