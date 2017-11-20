Dolardan rekor üstüne rekor!

Cuma günü 3.90'ı test eden dolar haftanın ilk işlem gününde 3.92'yi aşarak son 10 ayın zirvesine çıktı. Dolar 3.9415 ile geçen ocak ayında yıl tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Bankacılar küresel piyasaların ve TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yakından izleneceğini belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü, faizi düşürme konusunda devlet bankalarının bile ciddi bir tutuculuk içinde olduğunu, yüksek faizle kredi verilmesi nedeniyle yatırımların yürümediğini ancak bu şekilde devam etmeyeceklerini ve faiz sorununu çözeceklerini söyledi.

Merkez Bankası’nın enflasyonda ilgili söylemlerinin tutmadığına da dikkat çeken Erdoğan, bankanın “yanlış yolda” olduğunu, bankaya bağımsızlık anlamında müdahale edilmediği için faizin ve enflasyonun bu noktada bulunduğunu belirtti.

Geçen hafta bütün gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken, kayıp yaşayan tek gelişmekte olan ülke para birimi TL olmuştu. Erdoğan’ın açıklamalarıyla 3.9035’e kadar yükselen kur bu seviyelerde kalıcı olamamış ve Cuma gününü 3.8850 civarında tamamlamıştı.

TCMB TL UZLAŞMALI VADELİ FX İHALELERİNE BAŞLIYOR

Reuters'in haberine göre; Merkez Bankası (TCMB), reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla bugün döviz kuru riski koruması sağlayacak TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlıyor.

Bugün başlayacak ihalelerde vade 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirilecek ve yıl sonuna kadar tutar azami 3 milyar dolar olarak.

TCMB’nin açıkladığı takvime göre bugün 150 milyon dolar tutarında bir ay vadeli, 100 milyon dolar tutarında üç ay vadeli ve 100 milyon dolar tutarında altı ay vadeli ihale gerçekleştirilecek.

Takvime göre haftada üç kez 150 milyon dolar tutarında bir ay vadeli, haftada bir kez 100 milyon dolar tutarında üç ay vadeli, iki haftada bir kez 100 milyon dolar tutarında 6 ay vadeli ihale gerçekleştirilecek.

Euro/TL geçen hafta euroda küresel değer kazancına paralel 4.61’i aşarak tarihi zirveyi görmüştü.

Piyasalarda euro tarafında Almanya’da üç partinin yürüttüğü koalisyon görüşmeleri de izleniyor. Bu görüşmelerinden sonuç alınamadı ve Hür Demokrat Parti, giderilemeyen görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek koalisyon görüşmelerinden çekildi.

Hür Demokratların görüşmelerden çekilmesi seçimlerden güç kaybederek çıkan Başbakan Angela Merkel’in ya Yeşiller ile azınlık hükümeti kurması ya da Almanya’nın tekrar seçime gitmesi anlamına geliyor.

Bankacılar TL varlıklarda dış gelişmelerin yanı sıra iç risklerin baskısının da sürdüğüne işaret ediyor. Dolardaki küresel değerlenme, enflasyonda devam eden yükseliş, Hazine’nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler, devam eden jeopolitik endişeler TL varlıklardaki değer kayıplarındaki ana neden olarak ön plana çıkıyor.

ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin unsurlarından biri de İran’a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan altın tüccarı Reza Zarrab davasına ilişkin gelişmeler. Zarrab’ın 27 Kasım’da duruşması başlayacak. Piyasalar dava sürecine ilişkin gelişmeleri de yakından izliyor.

Tahvil/bono piyasasında ise faizlerde yükselişi eğilimi sürüyor.

Buna göre gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.48, gösterge iki yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama yüzde 13.73 seviyesindeydi.