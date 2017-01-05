Dolar'dan tarihi rekor

Küresel dolar endeksini 14 yılın zirvesine taşıyan değer kazancı trendinin dün itibarıyla yerini kâr satışlarına bırakmasıyla kur güne 3.56'lı seviyelerden başladı. Ancak dolar aniden 3.6403'e yükselerek yine tarihi zirvesini gördü.

Dolar/TL dün akşam saatleri itibarıyla 3.58’li seviyelere geriledikten sonra düşüşünü sürdürerek güne 3.56 seviyesinde başladı. Ancak ilerleyen saatlerde dolar/TL 3.64’ü, euo/TL ise 3.82’yi aşarak yine rekor kırdı. Dolar saat 12.53 itibarıyla 3.6164/3.6201 seviyelerinde. Euro/TL ise aynı saatlerde 3.8020/3.8049 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELMİŞ OLABİLİR?

Uzmanlara göre güne 3.55 TL’den başlayan doların 3.64’ü aşmasını tek bir nedene bağlamak mümkün değil. Türkiye’den toplu bir dolar çıkışı, halkın dolara talebi veya teknik bir sebep doları yükseltmiş olabilir. Bugün doların sert bir şekilde yükselmesini sağlayacak olumsuz bir makro ekonomik veri yayımlanmadı. Dün açıklanan Fed FOMC tutanaklarının da kura etkisi sınırlı olmuştu.

RASYONEL NEDEN: BASKI UNSURU

Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan bugün gelişmekte olan bütün ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında değer kazandığını kaydederken liranın saat 13:20 değer kaybettiğinin altını çizdi. Erkan rekoru şöyle yorumladı:

Türk Lirası’nın, FOMC tutanakları sonrasında GOÜ para birimlerinde oluşan değer kazançlarına uyum sağlayamadığını görüyoruz. Tutanaklar sonrasında GOÜ hareketiyle uyumlu bir şekilde 3,56 seviyelerine doğru gerileyen kur, bu noktaların geniş resimde alım fırsatı olarak görülmesiyle beraber yeniden yükselmeye başladı. Bu kapsamda bugün GOÜ para birimlerinn neredeyse tamamı pozitifken, TL'de USD'ye karşı %1,4'lük bir değer kaybı söz konusudur.