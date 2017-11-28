Dolar/TL fiyatı ne kadar oldu?

Dolar/TL sabah saatlerinde 3.92'den işlem gördü. Euro/TL ise 4.67 seviyesinde.

Dolar/TL geçen hafta 3.98 ile test ettiği tarihi zirvelerinden yönünü aşağı çevirirken, dün bir haftanın en düşük seviyesi olan 3.90’ın altına geriledi.

Bankacılar dün, Güney Afrika’nın aynı anda iki kuruluştan birden not düşüşünden kurtulmasının ardından gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar karşısında bir değer kazancı görüldüğünü belirttiler. Güney Afrika para birimi rand dün dolar karşısında bu gelişmelerle yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.

Piyasalarda enflasyonda yükseliş, TL’deki değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Bunun yanı sıra ABD’de devam eden Reza Zarrab davasının sonuçlarına ilişkin endişeler de piyasalarda baskı yapmayı sürdürüyor.

İran asıllı Türk vatandaşı altın taciri Zarrab’ın ABD’de yargılandığı mahkemenin yargıcı, sanığın bu hafta mahkeme önüne çıkmayacağını açıkladı.

Zarrab’ın iki aydır mahkemeye getirilmediği biliniyor. Bu durum Türk yetkililerin, Zarrab’ın ABD makamlarıyla anlaştığı şeklinde yorumlarına yol açıyor.

New York Mahkemesi yargıcı Richard Berman Manhattan’da jüri üyesi adaylarına dün yaptığı açıklamada yargılanacak tek sanığın Atilla olduğunu söyledi.

Duruşmalar jüri üyeleri seçilir seçilmez başlayacak. Yargılamanın üç ila dört hafta sürmesi bekleniyor.

TL dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, son bir aylık dönemde ise değer kaybı bir ara yüzde 6’ya yaklaşmıştı.

Dolar/TL dün 3.8888 seviyesini test etti ancak bu seviyede uzun süre kalmadı ve günü 3.90 civarında tamamladı. Bu sabah ise kur güne saat 08.47’de 3.9219/3.9243 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında aynı saatte TL 4.2833/4.2869, euro/TL ise 4.6549/4.6592 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise kısa süre önce 4.7175 ile tarihi rekorunu test etmişti.

Bankacılar piyasalardaki satış baskısının bir miktar azaldığını, ancak piyasa dinamiklerinde kar satışları olarak da adlandırılan bu sürecin risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Özellikle ABD’de devam eden davanın Türkiye ABD ilişkilerini nasıl etkileyeceğinin yakından izlendiğini belirtiyorlar.

İç piyasalarda bugün ekonomik güven endeksi ve TCMB’nin 1 ay vadeli 150 milyon dolar tutarındaki TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi dışında takip edilecek. Dış piyasalarda ise ABD tüketici güven endeksi izlenecek.

Öte yandan yatırımcılar bugün Fed başkan aday Jerome Powell için yapılacak atama toplantısını bekliyorlar ve Fed’in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu elde etmeyi umuyorlar.

Tahvil/bono getirilerinde TL’deki iyimserlikle birlikte sınırlı bir toparlanma yaşansa da, kısa vadeli tahvil getirileri 2009’dan bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.67 seviyesindeydi. Öte yandan gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.04 oldu.