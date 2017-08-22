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Dolu korkusu vatandaşı bu hale getirdi!

Dolu korkusu vatandaşı bu hale getirdi! 1
İstanbul'da belediyenin dolu uyarısının ardından yaklaşık 1 ay önce doludan zarar gören Anadolu yakası sakinlerini araçlarını halı ve kilimlerle korumaya aldı. Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu.
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Yeni Çağ Gazetesi
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