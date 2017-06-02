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Domates hariç!

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Domates hariç!
Rusya Türk gıda ürünlerine yönelik kararnameyi yayınladı.Türkiye’den ithal edilmesi yasaklanan gıda ürünlerinin 'domates hariç' tümünün ithalatı tekrar serbest bırakıldı

Rus hükümeti, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların tümünü kaldıran kararnameyi yürürlüğe koydu.

Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Türkiye’den ithal edilmesi yasaklanan gıda ürünlerinin 'domates hariç' tümünün ithalatı tekrar serbest bırakıldı.

Kararnameye göre, Türkiye’den tavuk ve hindi eti, salatalık, turşu, elma, armut, üzüm ve çilek tekrar ithal edilebilecek.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, dün yaptığı açıklamada, Türk domatesine yönelik ithalat kısıtlamasının üç yıl daha sürebileceğini açıklamıştı. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, ilgili kararnameyi önceki gün imzalamıştı.

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