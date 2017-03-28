Domatesin içinden öyle bir şey çıktı ki

Çin'de yaşayan üniversite öğrencisi Wang Xiaowen, süpermarketten aldığı domatesin içinden çilek çıktı. Çin'in Shenyang kentinde yaşayan üniversite öğrencisi Wang Xiaowen, süpermarketten aldığı domatesi ısırınca gördüğüne inanamadı. Mail Online'da yer alan habere göre Çinli öğrenci, domatesi ısırdığında içindeki çileği fark etti. 23 yaşındaki genç içinden çilek çıkan domatesin fotoğraflarını sosyal medyadan da paylaştı. Domatesin tadının normal olduğunu söyleyen Xiaowen gördüğü manzaranın gerçekten kendisini şoke ettiğini söyledi. Etiketler: domates, çilek