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Donald Trump'a büyük şok

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Donald Trump'a büyük şok
Sosyal medya şirketi Twitter , yaptığı açıklamada işteki son günü olan bir çalışanlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını sildiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, aktif olarak kullandığı Twitter’da hiç beklemediği bir sürpriz yaşadı.

Trump’ın @realdonaldtrump adlı resmi Twitter hesabı, 11 dakika boyunca Twitter’dan silindi. ABD Başkanı’nın hesabına girmeye çalışanlar ‘Böyle bir hesap yok’ uyarısıyla karşılaşıyordu.

Twitterdan yapılan ilk açıklamada bir çalışanlarının ‘yanlışlıkla’ Trump’ın hesabını sildiğini söylendi. Ancak şirket daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, “Öğrendik ki Twitter’ın müşteri destek ekibinden Perşembe işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump’ın hesabı kapatıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz” dedi.

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