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Donald Trump'a ikinci şok

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Donald Trump'a ikinci şok
Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn’in seçim kampanyası sürecinde yetkisi olmadığı halde Rusya ile yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle görevinden ayılmak zorunda kalmasının ardından, CNN Trump’ı zorlayacak bir habere daha imza attı.

İstihbarat, güvenlik güçleri ve Beyaz Saray’dan hâlâ görevde olan ya da görevden ayrılmış kaynaklara dayandırılan haberde, seçim kampanyası sürecinde o dönemde aday olan Trump’ın üst düzey danışmanlarının ABD istihbaratı tarafından takip edilen Ruslarla sürekli iletişim halinde olduğu öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklara göre; o dönemde ABD Başkanı olan Barack Obama ve seçilmiş Başkan Donald Trump, şüphelenilen Rus ajanlar ile Trump’ın kampanyasıyla bağlantılı olan kişiler arasında geçen telefon görüşmelerine ilişkin kapsamlı bilgi verildi.

Söz konusu yetkililer, yaz aylarının başında devam eden görüşmelerin sıklığı ve dahli olanların Trump’a yakınlığının, ABD istihbaratı ve güvenlik güçlerinin dikkatini çektiğini aktardı.

CNN’in haberinde görüşmelerin, Rus yetkilileri ve ABD istihbaratı tarafından bilinen Rus vatandaşlarını hedef alan rutin istihbarat toplama faaliyetleri sırasında ele geçirildiği belirtildi.

Trump’ın düzenli olarak Rusya vatandaşlarıyla iletişim kuran üst düzey danışmanları arasında, o dönemde kampanya sorumluluğunu üstlenen Paul Manafort ve dün istifa eden Michael Flynn de bulunuyor.

Manafort, benzer iddiaları dün haberleştiren The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, “bilerek hiçbir şekilde Rus istihbarat elemanlarıyla görüşmediğini” savundu. Manafort, “Bu ne anlama geliyor fikrim yok. Hiçbir zaman bilerek Rus istihbarat yetkilileriyle konuşmadım. Rus hükümeti ya da Putin Yönetimi’yle ilgili ya da bugün soruşturulan başkaca hiçbir meseleye dâhil olmadım” dedim.

FBI ve ABD istihbarat servisleri söz konusu görüşmelerin amacının ne olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Trump’ın yardımcılarının Rus istihbaratıyla koordinasyon sağlayıp, Demokrat aday Hillary Clinton’a zarar veren bilgilerin yayınlamasını sağlayıp sağlamadığı araştırılıyor.

Öte yandan, dün Flynn’in istifasının ardından ABD Kongresi’nde birçok Cumhuriyetçi milletvekili ve senatör, Trump yönetimin Ruslarla olan ilişkileri ve görüşmeleri konusunda inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

Trump’ın, Flynn’in Rus yetkililerle telefon konuşmalarının sorunlu olduğunu haftalar öncesinden bildiği belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump’ın Flynn’in istifasını isteme nedenini “güven erozyonuna” bağladı.

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