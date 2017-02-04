Donald Trump'tan çok sert tweetler

ABD Başkanı Donald Trump, vize yasağıyla ilgili sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu. Trump, kararı veren hakime 'sözde yargıç' şeklinde hitap etti.

ABD'nin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Yargıç Robart'ın, 27 Ocak Cuma günü Trump'ın imzaladığı kararname kapsamındaki vize yasağını durduran kararını sözlü olarak verdiği, kararın yazılı olarak da kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi.

Eski Başkan George W. Bush döneminde atanan federal yargıç Robart'ın yazılı kararının Adalet Bakanlığına gönderilmesinin ardından bakanlığın gerekli incelemeyi yapacağı kaydedildi.

Önceki gün Washington eyaleti, Başkan Trump'ın kararının iptali için dava açmıştı. Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, federal hükümetin karara uymasını beklediklerini vurguladı. "Bunun için hukuk fakültesine gittik" ifadesini kullanan Ferguson, gerektiğinde konuyu Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacaklarını bildirdi.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI AMA...

Bunun üzerine bugün Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde havayolu şirketleri söz konusu "yasaklı" yolcuları tekrar ABD uçuşlarına kabul etmeye başladı.

Federal yargıcın kararına ilk tepki Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'dan geldi. Spicer yazılı bir açıklama yaparak, Robart’ın kararını eleştirdi. Spicer, açıklamasında, “Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkanın Amerika halkını koruma sorumluluğu var” ifadesine yer verdi.

Başkan Trump ise az önce attığı bir dizi tweet ile yasağı yeniden getireceğini duyurdu. Trump, "Bu sözde yargıcın kanaati kanun uygulama yetkisini ülkemizin elinden alıyor. Bu çok saçma. Kararı geri çevireceğiz" dedi.

ON BİNLERCE VİZE İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın vize yasağıyla ilintili olarak 60 bin civarında kişinin vizesinin iptal edildiğini bildirmişti. Adalet Bakanlığı Göçmenlik Bürosu avukatı Erez Reuveni ise bu sayının 100 bin civarında olduğunu açıklamıştı.

Vizeleri iptal edilen bu kişilerin ülkeden ayrılıp yeniden girmek istemeleri halinde ya da zaten ülke dışında bulunmaları durumunda yeniden Amerikan vizesine başvurmaları gerekecek.