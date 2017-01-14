Bugünkü YENİÇAĞ »

Donarak buz tutan tilkiye elektrikli testereyle müdahale

Donarak buz tutan tilkiye elektrikli testereyle müdahale 1
Almanya Fridingen'de bir avcı Tuna Nehri'nde yürürken ince buz tabakasının kırılmasıyla suyun içine düşüp boğulan ve buz tutan bir tilkiyi görüntüledi.
15
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti