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Donarak buz tutan tilkiye elektrikli testereyle müdahale
Almanya Fridingen'de bir avcı Tuna Nehri'nde yürürken ince buz tabakasının kırılmasıyla suyun içine düşüp boğulan ve buz tutan bir tilkiyi görüntüledi.
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BİR DE BUNLAR VAR
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