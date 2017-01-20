Dönem tatilini verimli geçirebilmek için 5 öneri

Yarıyıl tatiline bugün çocukların karne almasıyla giriyoruz. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Psikolog Karabulut ebeveynlere hem karne için hem de tatil sürecinde çocuğa karşı uygulanması gereken tavsiyelerde bulundu.

SON GÜNE BIRAKMAYIN



Verilen ödevleri son günlere bırakmayın. Çocuğunuzla birlikte ödevleri yetiştirmek için strese girmeyin. Çocuğunuzun durumuna göre bir program ahilinde hem eğlenin hem de ödevleri yapın.

GÜNE 2 SAAT ÖDEVLERE BIRAKIN

6-12 yaş aralığındaki çocuklarınıza veli-öğretmen iş birliği içinde hem ödev hem eğlencenin olduğu günlük programlar yapılabilir. 12 yaştan büyük çocuklar kendi programlarını daha rahat oluşturabilirler. Sabah saatleri 2 saati ödevlere ayırmak yeterli olacaktır. Sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılın. Şehir dışındaki eşdost ve akrabaları ziyaret etmek, sosyal etkinliklere katılmak, sporla ve hobilerle uğraşmak önemli. Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmeye çalışın.

KÖTÜ KARNEYE KIZMAYIN

Çocuğa sakince böyle şeylerin olabileceğini, yeterli çalışmadığı için notunun düşük olduğunu söyleyin, ikinci dönem notunu düzeltmesi konusunda onu yüreklendirin. İyi karne getiren çocuğu ise takdir edin. Pahalı hediyeler almak, çocuğun ödüle kavuşmak için iyi not getir esine, ödülün olamayacağı ortamlarda çalışmamasına neden olacaktır. Bunun yerine iyi gelmiş karneleri takdir etmek, övmek ve iyi dileklerde bulunmak, manevi olarak değerli bazı armağanlar vermek uygun olabilir. Tablet ve bilgisayar gibi aletlerin ihtiyaca yönelik kullanılmasına izin verin. Yani bir şey araştırmak, adrestelefon bakmak, ödev hazırlamak, eğlenmek vs. gibi durumlarda kullanılabilir. Bağımlılık şeklinde kullanımlar olmaması için ihtiyaç durumu bittiğinde dijital olmayan dünyaya geri dönmek gerekir.