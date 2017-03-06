Dört roket birden fırlattı

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Dongchang-ri bölgesinden yerel saatle 7.36’da (TSİ 1.36) 4 adet balistik roket fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Japon Denizi’ne doğru yaklaşık 1000 kilometre seyir mesafesi kat eden roketlerin türünün değerlendirilmekte olduğu belirtildi.



Tokyo merkezli haber ajansı Kyodo, roketlerden üçünün münhasır ekonomik bölge içine düştüğünü bildirdi. Münhasır ekonomik bölgeler, genel olarak bir ülkenin kıyı başlangıcından itibaren denize doğru 200 mil uzanıyor. Japon Denizi’ndeki münhasır ekonomik bölgesinde, Tokyo yönetimi 230 mil tatbik ediyor.



ABE’DEN AÇIKLAMA



Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore’nin “yeni bir tür tehdit” teşkil ettiğini söyledi. Parlamento üyelerine hitap eden Abe, “Fırlatmalar, Güvenlik Konseyi kararlarının aleni ihlalidir. Son derece tehlikeli eylemlerdir“ dedi.



Güney Kore’de milli güvenlik kurulunu acilen toplayan Devlet Başkan Vekili Hwang Kyo-ahn ise, toplantının başlangıcında yaptığı açıklamada, THAAD füze savunma sisteminin konuşlandırma sürecinin bir an önce tamamlanması için hızla hareket edeceklerini ifade etti. ABD ait THAAD sistemi (Yüksek İrtifa Son Aşama Alan Savunması), güçlü radarları sebebiyle Pekin’den şiddetli muhalefet görüyor.



Uzmanlar, Kuzey Kore’nin uydu fırlatmaları için kullandığı Seohae Üssü’nün Dongchang-ri bölgesinde yer aldığına işaret ederek, roketlerin harp başlığı taşıyabilen kıtalararası balistik füze kategorisinde yer alabileceğine dikkat çekiyor.