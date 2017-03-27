Bugünkü YENİÇAĞ »

DP lideri Uysal: Erzurum'da ip atanlar, iktidarın önünde havlu attı

»
DP lideri Uysal: Erzurum'da ip atanlar, iktidarın önünde havlu attı
Demokrat Parti lideri Uysal, Isparta'nın Yalvaç İlçesi Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Bahçeli'yi hedef alan Uysal, "Erzurum'da ip atanlar kendi beka sorunları dolayısıyla iktidarın önünde havlu attı" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Isparta'nın Yalvaç İlçesi Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda Türk demokrasisi, vatan ve millet için 'hayır' oyu verilmesini isteyen Gültekin Uysal, AKP ve MHP'nin ülkeyi bilinmeyen bir çıkmaza doğru sürüklediğini savundu.

2010'daki referandumda "Gerekirse mezardakileri bile kaldırın bu referandumda oy verin" denildiğini kaydeden Gültekin Uysal, "'Darbelerle mücadele ediyoruz, vesayet rejimini kaldırıyoruz' dediler, başaramadılar. Şimdi de geldiler yanlarına aldıkları mecliste bir siyasi partiyle beraber bugün yeniden Türkiye'nin öncelikli ihtiyaçlarından daha ötede, 'Türkiye'de bir kişinin nefsinde bir sistemi tek kişilik devlet teşekkülünü kurumsallaştıralım' diye bir gayret içerisinde olduklarını görüyoruz" dedi.

BAHÇELİ FİKRİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Gültekin Uysal, şöyle dedi:

"Sayın Bahçeli elbette insanların fikirlerini değiştirme hakkı vardır. Peki siz neleri gördünüz de bu fikrinizden, parlamenter demokrasiden tek adam rejimini savunur hale geldiniz? Dün bir televizyon kanalındaydım, spiker sordu 'Türkiye'nin bir beka meselesi var mı' dedi. Ben de orada söyledim, 'Türkiye'nin değil ama bu iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sayın Devlet Bahçeli'nin kendi bekalarının sorunu olabilir ama bu milletin beka sorunu yoktur.' MHP liderinin Erzurum'da 'idam gelsin' diyerek ip attığını hatırlıyoruz. İşte Erzurum'da ip atanlar Ankara'ya geldiler kendi beka sorunları dolayısıyla bu iktidarın önünde havlu attılar."

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    DP lideri Uysal: Erzurum'da ip atanlar, iktidarın önünde havlu attıDP lideri Uysal: Erzurum'da ip atanlar, iktidarın önünde havlu attıAkşener'den Bostancı'dan 'hayır' diyecekAkşener'den Bostancı'dan 'hayır' diyecekÜlkü Ocakları Genel Başkanları: Lider-teşkilat-doktrini tartışmalıyızÜlkü Ocakları Genel Başkanları: Lider-teşkilat-doktrini tartışmalıyızMHP’li Okutan’ın mitingi TRT kanunuyla iptal edildi!MHP’li Okutan’ın mitingi TRT kanunuyla iptal edildi!Kim yalan söylüyor?Kim yalan söylüyor?Yılmazer'in kızları tutuklandıYılmazer'in kızları tutuklandıAkşener'in mitingine katılan İlçe Başkanı istifa ettirildiAkşener'in mitingine katılan İlçe Başkanı istifa ettirildiPYD Eş Başkanı Salih: Rakka'yı federal bölgeye katabilirizPYD Eş Başkanı Salih: Rakka'yı federal bölgeye katabilirizKaramollaoğlu: "Referandumun sonucu ne olursa olsun..."Karamollaoğlu: "Referandumun sonucu ne olursa olsun..."Referanduma dair ilk skandal Almanya'dan!Referanduma dair ilk skandal Almanya'dan!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti