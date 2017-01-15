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'Drone'lar hayatın her alanına girdi

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'Drone'lar hayatın her alanına girdi
Güvenlik, arama-kurtarma gibi alanlarda "drone"lardan etkin biçimde yararlanmaya başlayan Türkiye, aynı zamanda "emlakçı", "garson", "kurbanlık kovalayan" "drone"larla tanıştı.

İnsan hayatına son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri insansız hava araçları (drone) oldu. Türkiye'de de sayıları hızla artan "drone"lar hayatın pek çok alanında insanlara yardımcı olmaya başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın sonunda Türkiye'de kayıtlı "drone" sayısı 8 bin 349'u, kullanıcı sayısı ise 11 bin 839'u buldu.

"Drone"ların kullanıldığı alanların başında güvenlik geliyor. Yol kontrollerinde, bomba yerleştirme yönünde birtakım emareler görüldüğünde, güvenlik noktalarında ve çevrede neler olup bittiğinin tespiti amacıyla "drone"lar kullanılıyor.

Türkiye'de güvenlik, arama-kurtarma gibi alanların dışında, "emlakçı", "garson", "kurbanlık kovalayan" "drone"lar da günlük hayatta etkin bir biçimde kullanılmaya başlandı. 

TİCARİ KULLANIMDA EĞİTİM ŞART

Mevzuata göre, 25 kilogram üstü İHA'lar veya ticari İHA kullanıcıları için eğitim alınması zorunluluğu bulunuyor. Bu kilogram altındaki araçlarda ve hobi amaçlı İHA kullanıcıları için eğitim alma zorunluluğu bulunmuyor.

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