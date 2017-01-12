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DSP eski Genel Başkanı Sezer'den Bahçeli'ye çok sert eleştiri

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DSP eski Genel Başkanı Sezer'den Bahçeli'ye çok sert eleştiri
AKP ile el sıkışan Bahçeli'ye bir tepki de DSP eski Genel Başkanı Zeki Sezer'den geldi. Sezer, Bahçeli’nin her seçim açıklamasından sonra Türkiye’nin biraz daha felakete sürüklendiğini ifade etti.

Sezer, Devlet Bahçeli’nin anayasa değişikliği teklifinin Meclis’ten geçmemesi halinde parlamentonun yenilenmesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Sezer, “Sayın Bahçeli yine, yeniden seçim bombası patlatmış. Sayın Bahçeli’nin her seçim bombasından sonra Türkiye felakete, biraz daha felakete sürüklendi. Toplum daha da kutuplaştırıldı, ayrıştırıldı, şehit sayısı, hayatını kaybedenler daha da arttı. Türkiye saçma sapan bir savaş ortamına sürüklendi. Ülke AB sürecinden koparıldı. Darbe girişimi süreci yaşandı. Ekonomide hasarı yıllarca etkili olacak üretimsiz süreç daha da belirgin hale geldi. Gelir dağılımı adaletsizliği derinleşti” dedi.

Bahçeli’nin bu açıklamasının milletvekillerini baskı altına alma amacını taşıyabileceğini de belirten Sezer, “Allah Bahçeli’nin bu yeni seçim bombasının olası yıkımından da, getirilmek istenen ‘tek kişilik yönetim sistemi’ garabetinden de ülkemizi, toplumumuzu korusun” ifadelerini kullandı. 

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