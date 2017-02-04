DSP referandum kararını verdi!

Genel Başkan Önder Aksakal, "DSP, halkın önüne getirilecek olan referandum sandığından kahverengi oyların çoğunlukla çıkması için halkımızla buluşacak ve böyle bir dayatmaya karşın tüm örgütleriyle 'hayır' denilmesi için var gücüyle çalışacaktır" dedi.

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinin en kritik günlerinden geçtiğini söyledi. DEMOKRASİ TOPYEKÜN KALDIRILMAK İSTENİYOR Ülkenin siyasi tarihinde yaşanılan antidemokratik dönemlerin ardından, bugün demokrasinin topyekun ortadan kaldırılması tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını öne süren Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak karşı durduğumuz konu, antidemokratik seçim yasasıyla oluşturulmuş ve toplumun gerçek yapısının temsil edilmediği bir Meclis eliyle tamamen 'hakim gücün' iradesi tahtında oluşturulmuş değişiklikler sistematiğinin Türkiye halkına kabul ettirilmeye çalışılmasıdır." ifadesini kullandı. EGEMENLİK BİR KİŞİNİN TEK SATIRLIK İMZASINA MAHKUM "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışının sadece Meclisteki seçilmiş milletvekillerin iradesini değil, kuvvetler ayrılığı prensibinin ana ayaklarının tümünün iradesini beraberinde barındırdığını belirten Aksakal, "Yürütmenin başı cumhurbaşkanı olabilir ama egemenlik bir cumhurbaşkanının tek satırlık imzasına mahkum edilemez." dedi. YA MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALDIK DERSE Aksakal, anayasa değişikliğinin milleti birey ve yurttaş olmaktan çıkarıp "teba, kul" statüsüne indirgeyecek bir yetki gücü ortaya çıkaracağını savunarak, "Bu kabul edilemez. Zira sorun bugün iş başında olan cumhurbaşkanından ziyade yerine seçilecek olanın elde edeceği sınırsız yetkilerle neler yapabileceğidir. Bugünkü cumhurbaşkanı, 'tek millet tek devlet tek dil' diyor. Yerine gelen, 'her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık' derse ne olacak?" şeklinde konuştu.