Düğün dönüşü facia

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İstanbul'da D100 karayolu Harem istikameti Bostancı mevkisinde, Balıkesir'deki düğünden dönen kişileri taşıdığı öğrenilen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 NA 0268 plakalı midibüs kontrolden çıktı.

Bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan midibüs devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkışan kişiler ve diğer yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bu arada kazanın meydana geldiği yolun karşı şeridinde seyir halinde olan polis aracına bir otomobil arkadan çarptı. Yaralanan bir polis memuru, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.