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Dün çatışma bugün yangın

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Dün çatışma bugün yangın
Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları kırsalında PKK'lılarla girilen çatışmanın ardından 2 farklı noktada çıkan yangın çıktı.

Dün TSK'nın Amanos Dağları'nda gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıkmıştı. Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları kırsalında bugün ise 2 farklı noktada çıkan yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Derekuyu Mahallesi yakınlarındaki 2 ayrı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.Bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, ikişer dozer ve greyder ile 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının devam ettiğini söyledi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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