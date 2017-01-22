Dünün şeytanları, vampirleri melek oldu!..

Saray rejimini düzenleyen Anayasa değişiklik paketi Meclis'ten MHP milletvekillerinin üstün gayretiyle (!) geçince "hayır"cı MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tivıtır mesajıyla oldukça sert çakmış;

"Kendilerini hayvan yerine koyan birini seçmek için bu kadar gayret gösteren milliyetçileri kutluyorum!!! Onlar bu ülkenin medar-ı iftiharlarıdır."

O da bir şey mi Yusuf hocam?..

Bakın!.. R. Erdoğan 19 Şubat 2013 tarihinde partisinin grup toplantısında Doktor Devlet Bahçeli'ye ve MHP'lilere neler söylemiş?.. Paragraf paragraf gidelim. Hırsız yerine koymuş, şöyle demiş:

"Bu ülkenin milliyetçiyiz diye konuşan o zat'a şunu söyleyin. Milliyetçilik bu kasayı peşkeş çekenlere karşı kasayı doldurmaktır. Onlar boşalttı, biz doldurduk. 10 yılda 23.5 milyar dolar ödeme yaptık. 14 Mayıs'ta bu defteri kapacağız. "

PKK'nın sivil destekçileriyle aynı torbaya sokmuş:

"Bahçeli kime yutturacaksın bu milliyetçiliği, sen de öyle yapıyorsun karşındaki BDP de yapıyor. Bahçeli ve karşısındaki BDP birbirinizden beslenmeyin, bizim milliyetçilik anlayışımız sizin gibi etnik milliyetçilik anlayışı değildir."

Sonra "şeytan" demiş:

"Biz Kürt milliyetçiliğini de, Laz milliyetçiliğini de, Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Çünkü değerler silsilesi içinde böyle ırki bir milliyetçilik yoktur. Bu şeytandandır. Hafta sonu Mardin'de kardeşlerimizle hasret giderdik. Toplu açılışlar yaptık. İlçelerde açılışlar yaptık. Mardin'den Midyat'a giderken on binlerce insanın bütünleştiğini görünce başka bir heyecanı yaşadım. Orada şunu söyledim: 'Bizim 3 kırmızı çizgimiz vardır. Biz etnik, bölgesel ve dinsel milliyetçiliğe karşıyız. Biz Kürt, Laz, Arap ve Türk milliyetçiliğini de ayağımız altına alıyoruz. Çünkü değerler silsilesi içinde ırki milliyetçilik yoktur, bu şeytandandır.' Bahçeli Midyat konuşmamı beğenmemiş, zaten sen beğenme diye bu konuşmayı yaptım. Bahçeli utanmadan İmralı ile işbirliği ile tutan parti olarak görüyor. Onu Kenya'dan getirip sizin iktidara bunu kimin teslim ettiği belli ve sizin verdiğiniz karar da belli."

Gaz kesmemiş, "ruhsuz" ilan etmiş:

"İkinci bir ülkeye mi, üçüncü bir ülkeye mi giderler, biz her türlü güvenceyi sınırda veririz. Geçmişteki yanlışları yaşatmayız. Kayseri'de bize verilen mesaj neyse Mardin'de bize verilen mesaj aynı. Tüm acıları kanı, gözyaşını dindirmemizi istediler. Anneliğin siyaseti ideolojisi yoktur. Kayseri'deki anne kanı durdurun diyor, Kızıltepe'deki anne bize kanı durdurun diyor. Yeni süreci provoke etmek amacıyla yalana ve iftiralara başladılar. MHP memleketin en temel meselesinde ruhsuz ve hamasi konuşmalar yaparak hiç bir rol üstlenmiyor."

Ruh köklerine kadar da inmiş:

"BDP milletvekilleri, Sinop'a geçiyorlar. CHP ve MHP'den oluşan gruplar orada provokasyonun içinde yer alıyor. Şimdide kalkıp iyi niyet mesajlarıyla bunlara fırsat vermeyin, şöyle yapın böyle yapın diyorlar. Beğenirsin, beğenmezsin, bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleri. Yapacakları toplantı yasalar içinde olduğu sürece saygı duymak zorundasın. İzlemeye mecbur değilsin. Yasalar içinde olduğu sürece saygı duyacaksın. Bunların ruh kökünde toplantılara saygıları yoktur. Saygısızlık vardır. MHP budur, kafa yapısı budur"

"Ondan sonra da tabi ne Hakkari'ye ne Van'a gidebilirsiniz. Sadece Ankara'dan konuşursun. Sivas'ın ötesine geç görelim seni. Bu ülkenin hepsini kucaklamadınız. Irkçılık yaptınız, kabilecilik yaptınız. Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. MHP gider ırkçılığın diliyle konuşur."

"Vampir"leri "müfteri" de ilan etmiş:

"Terörle müzakere etmeyiz. Devletin kurumlarının İmralı'daki terörist başı ile konuşması asla masaya oturmak değildir. Çözüm yolundaki imkanın değerlendirilmesidir. Kim niye masaya oturmak diye sunuyor. Nasıl bir kan davasıdır. Nasıl bir vampirliktir? Bizim terör karşısında taviz verdiğimizi iddia edenlere sesleniyorum: Hangi tavizi verdiğimizi, hangi geri adımı attığımızı açıklamayan müfteridir, namerttir"

"Vatan hainliği" ile de işi bağlamış:

"Türklük Kürtlük üzerinden ırkçılık yapanlar bu toprakların değerlerine ihanet içindedir. Siyasetlerini ırkçılık üzerine kuran partiler yoğun tahriklere başladılar. Milletimin özellikle uyanık olmasını rica ediyorum. Şehitlerimizi mahcup olacak yaklaşım içinde olmayız."

Dünün, "ruhsuzları", "şeytanları", "vampirleri" bugünün melekleri(!) yarın ne olur?.. Zaman gösterecek!..

Ancak!..Çakma milliyetçilerin, çakma MHP'lilerin, çakma Ülkücülerin yalayıp yuttuğu bu hakaretleri biz asla ve kata unutmayacağız. Unutturmayacağız!..