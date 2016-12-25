Dünya  artık yenilenmeli

Diktatörler akıllı mı kurnaz mı? Zeki oldukları kesin… Ayrıca yaptıklarına bakarsak, hırslarının akıllarından daha önde olduğu da kolayca anlaşılıyor.

Söz gelimi Napolyon Avrupa'yı işgal etmiş… Avrupa devleti olmuşken, Mısırı işgal etmiş ve fakat elinde elinde tutamamış… Avrupa devleti ile yetinmemiş Moskova'ya da yürürmüş. Hırsı sonu nu getirmiş.

Adolf Hitler 2. Dünya Savaşı sırasında 15 ülkeyi işgal etmiştir. Eğer Fransa ve Rusya'yı da işgal etmeseydi, ya da işgal ettiği ülke sayısı Almanya'nın komşuları ile sınırlı olsaydı ve Yahudi soykırımına gitmeseydi, daha uzun ömürlü olmaz mıydı ?

Saddam Kuveyt'i işgal etmeseydi başına bu işler gelir miydi ?

Yine anlaşılıyor ki, diktatörler hırsları yanında, diktatörlüklerini devam ettirmek için de rahat durmuyor olabilirler. Ayrı ve daha önemli bir tartışma konusu , halkın neden bu diktatörlere onay verdiği konusudur?

Tüm insanlığın huzurunu bozdukları için de dünya her zaman diktatörlere karşı önlem almıştır. Birleşmiş Milletler fikri de, Hitlerin dünya huzurunu bozması nedeniyle düşünülmüştür.

Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'de kuruldu.

Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin yanı sıra imza sahibi öteki devletlerin çoğunluğunun da onaylamasıyla antlaşma yürürlüğe girdi ve Birleşmiş Milletler kuruldu. Ne var ki kuruluşu ve işleme şekli demokratik olmadı.

Birleşmiş Milletler'de 15 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üyenin mutlak veto yetkisi bulunmaktadır. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Fransa'dır. Yani diktatörlerin yerini, ülke diktaları aldı.

Bu 5 üye, dünya nüfusunun dörtte birine (yüzde 26.5 ) sahip oldukları halde , Dünya Milli Geliri'nin yarısını ( Yüzde 49.2 ) yaratıyorlar. (Aşağıdaki tablo )

Güvenlik konseyi beş daimi üyesinin dünya nüfusu ve milli geliri içindeki payı

Ülkeler Milli gelir Nüfus

Milyar dolar dolar Milyon

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ABD 18.6 323

Çin 11.4 1374

İngiltere 2.8 63

Fransa 2.5 65

Rusya 1.1 141

Dünya 74.0 7429

Beş ülkenin payı 49.2 26.5

Birleşmiş Milletler mevcut organizasyon ve yapı içinde işlevini yapamıyor. Daha adil ve daha insani değerlerin önde tutulduğu yeni bir Birleşmiş Milletler projesi yapılmalıdır.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ekonomik istikrarını sağlamak için de, yine 1944 yılında Bretton Wood's anlaşması yapıldı. Bu anlaşma ile dolar, altına bağlanarak yeni bir sistem kuruldu. Ne var ki bu sistemi önce ABD'nin kendisi bozdu. 1974 petrol krizinde, bir dolar bir ons bağlantısını tek taraflı olarak kaldırdı. Sistem çatırdamaya başladı.

Bu gün dolardaki istikrarsızlık bütün dünyayı vurmuştur. Dünya yeni bir para sistemine gitmek zorundadır. Bu sistem, ekonomik istikrarı yüksek ve parası konvertibl olan, aynı zamanda demokratik olan ülke paralarından oluşacak bir sepet olabilir.

Sonuç, dünyada şartların değişmesi her sistemi eskitir. Daha huzurlu bir dünya için yeni Birleşmiş Milletler, yeni ekonomik sistemler geliştirmek zorundayız.