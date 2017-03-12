Dünya basını 'Hollanda Krizini' nasıl gördü?

Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik tutumu üzerine yaşanan gerilim, Avrupa basınında geniş yer buldu.

Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan gerilim dış basında da günün konusuydu.



Gelişmeleri “Türk siyasetçilere yönelik giriş yasağı sonrasında Hollanda ve Türkiye arasındaki anlaşmazlık tırmanıyor” başlığıyla veren Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda tarafından Almanya’ya geri gönderildiğini hatırlatarak, Türkiye’nin Rotterdam Konsolosluğu önünde toplanan Türklere polisin toma’larla müdahale ettiğini aktardı.



Frankfurter ALlgemeine Zeitung gazetesi ise, “Hollanda Türk bakanı Almanya’ya geri gönderdi” başlığıyla verdiği haberinde,” Polis Aile Bakanı Kaya’nın Rotterdam Türk konsolosluğuna girmesini engelledi. ‘İstenmeyen yabancı’ olarak Almanya’ya geri dönmek durumunda kaldı. Olaylar yaşandı” bilgisini paylaştı.



İngiliz The Guardian gazetesi, krize ilk sayfadan geniş yer verirken, "Hollanda ve Türkiye arasında 'Nazi kalıntısı' anlaşmazlığı" başlığı atıldı.



Alman kamu kanalı ARD’nin haber sitesi tagesschau.de ise, tartışmanın büyüdüğünü belirterek, “Seçim toplantısı tartışmasından diplomatik krize” gelindiğini yazdı.



ABD merkezli CNN ise Erdoğan'ın Hollandalı liderlere 'faşist' dediği ifadelerini manşete taşıdı.



İngiliz Independent gazetesi de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının Hollanda'ya indirilmemesini manşete taşıdı.



Hollanda ile Türkiye arasındaki tırmanan gerilimi “Toplantı krizi büyüyor” başlığıyla veren Die Zeit ise,” Hollanda Türk bakanı sınır dışı etti ve göstericilere tazyikli su sıktı. Türkiye misilleme yapacağını duyurdu” diye yazdı.



İngiliz BBC, Hollanda'da protesto gösterileri için sokağa dökülen Türk vatandaşlarını internet sitesinin manşetine taşıdı.



Fransız Le Monde ise, "Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik kriz gittikçe kötüleşiyor" ifadelerini kullandı.