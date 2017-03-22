Dünya basını o sözleri 'tehdit' olarak gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe'de Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleri ile bir araya geldiği konuşmasında "yarın hiçbir Avrupalı, Batılı güvenle sokağa adım atamaz" sözleri dünya basınında 'tehdit' olarak verildi.

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Konuşmasında Avrupa ile yaşanan krize değinen Erdoğan:

"Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz. Türkiye olarak, Avrupa ülkelerini demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, bu değerlere bizim kadar özellikle Avrupalının ihtiyacı vardır." dedi.

DÜNYA BASINI 'TEHDİT' OLARAK GÖRDÜ

OdaTV'nin haberine göre, dünya medyası Erdoğan’ın bu sözlerini “tehdit” olarak verdi. The Independent‏ sosyal medya hesabından haberi, "Erdoğan az önce Avrupa'daki herkesin güvenliğini tehdit etti" diye paylaşırken, Reuters ise "Erdoğan, mevcut tutum devam ederse, Avrupalıları ‘güvenle yürüyemeyecekler’ diye uyardı" ifadelerini kullandı.