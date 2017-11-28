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'Dünya dışı yaşam bulundu'

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'Dünya dışı yaşam bulundu'
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Rus kozmonot Anton Shkaplerov, istasyonun dışında,bir canlı bakteri bulunduğunu söyledi.

Bilim dünyası Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonot Shkaplerov'un açıklamalarını tartışıyor.

ISS'de görevli Rus kozmonot Anton Shkaplerov, uzay istasyonunun dışında yaşayan bir bakteri bulduklarını açıkladı.

Rus basınına konuşan Shkaplerov, bulunan mikroorganizmaların dış uzaydan gelmiş olabileceğini ifade etti. Bu bakterilerin daha önceki numuneler arasında görülmediğini belirten Shkaplerov “Uzaydan bir yerden gelip yüzeyde kalmışlar” dedi.

Bakteriler üzerinde incelemeler gerçekleştirildiğini de aktaran Shkaplerov, Dünya’dan gelen bazı bakteri türlerinin de 150 ilâ 150 santigrad derecede hayatta kalabileceğini ekledi.

Başka bir deyişle Shkaplerov'a göre, bu bakteri, dünya dışı yaşama ait ilk bulgu olabilir.

Aralık ayında ISS'ye 3'üncü seferini gerçekleştirecek olan Shkaplerov, bulunan mikro organizmaların uzaydan gelmiş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

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