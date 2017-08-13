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Dünya Güzellerim yayından kaldırılıyor mu?

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Dünya Güzellerim yayından kaldırılıyor mu?
Vatandaşın ve tv eleştirmenlerinin tepkisini çeken “Dünya Güzellerim” isimli tv programının RTÜK'ün talebiyle yayından kaldırılacağı iddia edildi.

Medyaradar'ın haberine göre, RTÜK yöneticileri ve Show TV yöneticilerinin yüz yüze yaptıkları toplantıda “Dünya Güzellerim” isimli programın yayından kaldırılmasını istedi. Show TV tarafı "Elimizde zaten çekilmiş 5 bölüm kaldı. Bunları da yayınlayıp tamamen bitirelim ve bir daha böyle yapımlara kanalımızda yer vermeyeceğiz" sözünü verince uzlaşmaya varıldı.

Böylece Bülent Ersoy'un programının yayından kaldırılması kesinleşmiş oldu.

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy'un yer aldığı Dünya Güzellerim programındaki diyaloglar zaman zaman rahatsızlıklar yaratmış ve RTÜK'ün gündemine taşınmıştı.

RTÜK, geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy ile Banu Alkan arasındaki diyaloglar nedeniyle Show TV'ye 450 bin TL. para cezası vermişti. 

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