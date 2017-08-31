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Dünya Messi'nin davranışını konuşuyor

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Dünya Messi'nin davranışını konuşuyor
Arjantin Uruguay maçı öncesi Lionel Messi'nin takım oteline girişi sırasında yaşanan olaylar dünya medyasının gündemine damga vurdu.

Arjantin Milli takımının Uruguay'la oynayacağı maç için Montevideo'ya giden Lionel Messi'nin takım oteline girişi sırasında yaşanan olaylar dünya medyasının gündemine damga vurdu.

Bir koruma ordusuyla birlikte otele girmeye çalışan Messi'ye yaklaşmak isteyen küçük bir çocuk bir anda güvenlik görevlilerince yaka paça olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananları fark eden Messi, çocuğun ağladığını fark edince güvenlik görevlilerine sert çıkarak hayranı olan küçüğü yanına getirmelerini istedi. 

Bir anda kendini Messi'nin yanında bulan çocuk sevinçten ne yapacağını bilemedi. Öte yandan Messi'nin bu olayın ardından güvenlik görevlilerini ciddi biçimde uyardığı öğrenildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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