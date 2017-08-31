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Dünya Messi'nin davranışını konuşuyor
Dünya Messi'nin davranışını konuşuyor
Arjantin Uruguay maçı öncesi Lionel Messi'nin takım oteline girişi sırasında yaşanan olaylar dünya medyasının gündemine damga vurdu.
31 Ağustos 2017 Perşembe 15:23
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