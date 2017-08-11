Dünya, Türk atlet Ramil Guliyev'i konuşuyor!

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ramil Guliyev'in 200 metrede altın madalya kazanması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden şampiyonanın en önemli branşları arasında yer alan 200 metrede Guliyev'in şampiyonluğa ulaşması, uluslararası basında büyük ilgi gördü.

İngiltere merkezli BBC, favori yarışçılar Güney Afrikalı Wayde van Niekerk ve Botsvanalı Isaac Makwala'yı geçerek zirveye yerleşen Türk sporcunun başarısını "Guliyev, Niekerk'i geride bırakarak 200 metreyi şok bir zaferle kazandı." başlığıyla verdi.

Haberde, şampiyonada 400 metreyi kazanan Niekerk ile yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 200 metrede yarışmasına son anda izin verilen Makwala gibi önemli sporcuları geçen Guliyev'in, elde ettiği zaferin atletizm dünyasında tahmin edilemeyecek bir durum olduğu belirtildi.

Türkiye'nin atletizmde ilk altın madalyasına Londra 2017'de ulaşarak büyük bir sürprize imza attığı vurgulanan haberde, Guliyev'in, "Şok etkisine yol açacak bir zafer kazanmadım. Ama kendimi rüyada gibi hissediyorum." değerlendirmesine yer verildi.

İKİ ÜLKEYE GURUR YAŞATTI

Uluslararası spor kanalı Eurosport ise "Wayde van Niekerk'i geçen Guliyev, 200 metrede çarpıcı bir sona imza attı" manşetiyle okuyucularına duyurduğu haberde, "Türkiye'nin Azerbaycan'dan devşirdiği Guliyev, 20.09'luk derecesiyle elde ettiği zaferle iki ülkeye de büyük gurur yaşattı." ifadelerini kullandı.

İngiliz gazetesi Guardian, 27 yaşındaki milli sporcunun önemli rakipleri geçtiğini hatırlatarak, "Şampiyonada 400 metrenin ardından 200 metrede de zafere ulaşarak rüyasını gerçekleştirmeyi hedefleyen Van Niekerk'i, Guliyev uyandırdı." yorumunda bulundu.



GELECEĞİN BOLT'U HENÜZ ÇIKMADI

ABD basınından Newyork Times da şampiyonanın ardından emekliye ayrılacak Jamai?kalı rekortmen sprinter Usain Bolt'un halefi olarak gösterdiği Van Niekerk'i eleştirerek, "Bu yarışın ardından geleceğin Bolt'u diyebileceğimiz bir sporcunun henüz var olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Guliyev, Türkiye'ye şampiyonada ikinci madalyasını kazandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Fransa'dan L'equipe, şampiyonanın 200 metre finalinde seyircilerin hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştığını kaydederek, "Ramil Guliyev, 200 metreyi kazanarak dünya atletizm tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Güney Afrika'nın haber platformu EWN ise "Türk sporcu Guliyev, 400 metrede dünya rekorunu elinde tutan olimpiyat şampiyonu Van Niekerk'i yenmeyi başardı" şeklinde görüş belirtti.