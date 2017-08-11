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Dünya, Türk atlet Ramil Guliyev'i konuşuyor!

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Dünya, Türk atlet Ramil Guliyev'i konuşuyor!
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ramil Guliyev'in 200 metrede altın madalya kazanması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden şampiyonanın en önemli  branşları arasında yer alan 200 metrede Guliyev'in şampiyonluğa ulaşması,  uluslararası basında büyük ilgi gördü.

İngiltere merkezli BBC, favori yarışçılar Güney Afrikalı Wayde van  Niekerk ve Botsvanalı Isaac Makwala'yı geçerek zirveye yerleşen Türk sporcunun  başarısını "Guliyev, Niekerk'i geride bırakarak 200 metreyi şok bir zaferle kazandı." başlığıyla verdi.

Haberde, şampiyonada 400 metreyi kazanan Niekerk ile yaşadığı sağlık  sorunu nedeniyle 200 metrede yarışmasına son anda izin verilen Makwala gibi  önemli sporcuları geçen Guliyev'in, elde ettiği zaferin atletizm dünyasında  tahmin edilemeyecek bir durum olduğu belirtildi.

Türkiye'nin atletizmde ilk altın madalyasına Londra 2017'de ulaşarak  büyük bir sürprize imza attığı vurgulanan haberde, Guliyev'in, "Şok etkisine yol  açacak bir zafer kazanmadım. Ama kendimi rüyada gibi hissediyorum." değerlendirmesine yer verildi.

İKİ ÜLKEYE GURUR YAŞATTI

Uluslararası spor kanalı Eurosport ise "Wayde van Niekerk'i geçen  Guliyev, 200 metrede çarpıcı bir sona imza attı" manşetiyle okuyucularına  duyurduğu haberde, "Türkiye'nin Azerbaycan'dan devşirdiği Guliyev, 20.09'luk derecesiyle elde ettiği zaferle iki ülkeye de büyük gurur yaşattı." ifadelerini  kullandı.

İngiliz gazetesi Guardian, 27 yaşındaki milli sporcunun önemli rakipleri geçtiğini hatırlatarak, "Şampiyonada 400 metrenin ardından 200  metrede de zafere ulaşarak rüyasını gerçekleştirmeyi hedefleyen Van Niekerk'i, Guliyev uyandırdı." yorumunda bulundu.

GELECEĞİN BOLT'U HENÜZ ÇIKMADI

ABD basınından Newyork Times da şampiyonanın ardından emekliye  ayrılacak Jamai?kalı rekortmen sprinter Usain Bolt'un halefi olarak gösterdiği  Van Niekerk'i eleştirerek, "Bu yarışın ardından geleceğin Bolt'u diyebileceğimiz  bir sporcunun henüz var olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Guliyev, Türkiye'ye  şampiyonada ikinci madalyasını kazandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Fransa'dan L'equipe, şampiyonanın 200 metre finalinde seyircilerin hiç  beklemediği bir sonuçla karşılaştığını kaydederek, "Ramil Guliyev, 200 metreyi  kazanarak dünya atletizm tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Güney Afrika'nın haber platformu EWN ise "Türk sporcu Guliyev, 400  metrede dünya rekorunu elinde tutan olimpiyat şampiyonu Van Niekerk'i yenmeyi  başardı" şeklinde görüş belirtti.

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