Dünyaca ünlü koro da uçaktaydıı!

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait, 93 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan kısa süre sonra düştü. Suriye'nin Lazkiye kentindeki askeri üsse gittiği belirtilen Rus uçağında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesi de bulunuyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında bulunan 93 kişinin isim listesini açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan listede, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisinin ismi yer aldı. Kızıl Ordu Korosu, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Himeymim üssüne yeni yıl konseri vermek için gidiyordu.







Dünyanın en büyük ordu korosu olan ve 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.



Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan Koro, Rus halk şarkılarından operaaryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor.



Pek çok ülkede konserler düzenleyen Kızıl Ordu Korosu, Türkiye programında seslendirdiği Türkçe parçalarla da büyük beğeni topluyordu.