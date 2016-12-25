Bugünkü YENİÇAĞ »

Dünyaca ünlü koro da uçaktaydıı!

»
Dünyaca ünlü koro da uçaktaydıı!
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait, 93 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan kısa süre sonra düştü. Suriye'nin Lazkiye kentindeki askeri üsse gittiği belirtilen Rus uçağında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesi de bulunuyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında bulunan 93 kişinin isim listesini açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan listede, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisinin ismi yer aldı. Kızıl Ordu Korosu, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Himeymim üssüne yeni yıl konseri vermek için gidiyordu.

koro-kucuk-resim.jpg

Dünyanın en büyük ordu korosu olan ve 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.

Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan Koro, Rus halk şarkılarından operaaryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor.

Pek çok ülkede konserler düzenleyen Kızıl Ordu Korosu, Türkiye programında seslendirdiği Türkçe parçalarla da büyük beğeni topluyordu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 2
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Rus uçağı neden düştü?Rus uçağı neden düştü?IŞİD paçavrasıyla elini kolunu sallayarak sınırdan geçti!IŞİD paçavrasıyla elini kolunu sallayarak sınırdan geçti!Dünyaca ünlü koro da uçaktaydıı!Dünyaca ünlü koro da uçaktaydıı!NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon başından vurularak öldürüldüNATO Genel Denetçisi Yves Chandelon başından vurularak öldürüldüHava kirliliği yüzünden okullar tatil edildiHava kirliliği yüzünden okullar tatil edildiBelçika'da Türkler hedefteBelçika'da Türkler hedefteTrump'tan İsrail'e destekTrump'tan İsrail'e destekİsrail'den BMGK kararına restİsrail'den BMGK kararına rest100 sığınmacı Akdeniz'de boğuldu100 sığınmacı Akdeniz'de boğulduPutin'den Türkiye açıklamasıPutin'den Türkiye açıklaması
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti