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Dünyaca ünlü Robinho, Çaykur Rizespor'da oynayacak

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Dünyaca ünlü Robinho, Çaykur Rizespor'da oynayacak
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun belli şartlarla yeşil-mavili takıma gelmeyi kabul ettiğini söyledi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek, bu hafta sonu Adana Demirspor karşısında rakibe saygı duyarak yüksek tempoda oynamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Hedeflerinin büyük olduğunu, bunun için uzun süreli transferlerin  konuşulduğunu ve kadroya yıldız oyuncu katmak için çaba harcadıklarını anlatan Karaman, şöyle devam etti:

ROBİNHO GELMEYİ KABUL ETTİ

"Robinho gelmeyi kabul ediyor. Bütün mesele, kendi istekleri var. Artık rakamlar konuşuluyor. Robinho'da dayatma ve kırmızı çizgimiz yok. Bir sponsorla kadromuzda olabilir. Üç senelik sözleşme istiyor. Biz de bunu belli  periyoda yaymak istiyoruz. İkinci bir oyuncu ile ilgili girişimler var. Bu lige gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Oyuncunun hakları Neymar'ın menajerlik  şirketinde. Bu nedenle kolay olmayacak. Çok iyi bir 10 numara. Burada ekonomik  anlamda değerlendireceğiz. Genç 10 numara bulmak çok zor. Biz sıkıştırma yaptık. Burada önemli olan ekonomik bilanço ile yönetim kurulunun vereceği kararlar."

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Karaman, alacakları oyuncuların çok yönlü olmasını istediklerini  belirterek, "Biz takımı lige çıkaracak bir numara arıyoruz. Öyle birini alırsak  yabancı sıkıntımız da artacak. Uzun süre dışarıda beklemek oyuncuları yıpratır.  Bu nedenle elbette aramızdan ayrılacaklar olacak." ifadelerini kullandı.

 

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