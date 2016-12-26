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Dünyaca ünlü sanatçı hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü sanatçı hayatını kaybetti
İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael, Oxfordshire’ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.

Thames Valley bölgesindeki İngiliz polisince, sanatçının ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, sadece “şüpheli bir duruma rastlanmadığı” bilgisine yer verildi.

George Michael'in evine, ambulansın dün 13.42’de ulaştığı da bildirildi.

Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan George Michael, İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde 1963 yılında dünyaya geldi.

10 MİLYONUN ÜZERİNDE SATTI

1980’li yıllarda “Wham” grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde sattı.

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