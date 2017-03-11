Dünyada aranıyordu, İzmir'de yakalandı

Berlin'de pazar yerine düzenlenen saldırıda TIR'la 12 kişiyi öldüren onlarca kişiyi yaralayan IŞİD'li terörist ile bağlantılı olduğu bildirilen kişi İzmir'de yakalandı.

19 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel eğlencesi için kurulan pazarda meydana gelen terör saldırısında olay faili Tunus uyruklu Anis Amir ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kişi İzmir'de yakalandı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmada Basmane'de bir otelde 19 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel eğlencesi için kurulan pazarda meydana gelen terör saldırısındaki olayın faili IŞİD Terör Örgütü mensubu Tunus uyruklu Anis Amir isimli kişi ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir kişinin saklandığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonrasında M.A.K isimli terörist saklanmış olduğu otelde düzenlenen operasyonla yakalandı. Kişinin daha önce IŞİD terör örgütü adına faliyet yürüttüğü, Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptığı ve yine illegal yollardan yurtdışına çıkarak Avrupa'da terör eylemi yapacağı değerlendirildiği kaydedildi. Alınan bilgiye göre M.A.K.'ın İstanbul'dan İzmir'e geldiği öğrenildi.

Anis Amir, Berlin'deki saldırıdan dört gün sonra İtalya'da polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.