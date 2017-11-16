Dünyanın Kurtarıcısı tablosu rekor fiyata satıldı

Leonardo da Vinci’nin İsa Peygamberi resmettiği “Salvator Mundi” (Dünyanın Kurtarıcısı) isimli tablosu New York’ta açık artırmada 450 milyon 300 bin dolara satılarak rekor kırdı.

Leonardo da Vinci'nin İsa Peygamberi resmettiği "Salvator Mundi” (Dünyanın Kurtarıcısı) isimli tablosu ABD'de açık artırma ile 450 milyon 300 bin dolara satıldı. Bu rakam ile bir sanat eserine ödenen fiyat rekoru da kırılmış oldu.

ABD'nin New York kentinde Christie's müzayede evi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 20 dakika süren açık artırma sonucunda etkinliğe telefon ile katılan ve ismi açıklanmayan bir alıcı 450,3 milyon dolara ödeyerek da Vinci'nin özel mülk olarak kalan son tablosunun sahibi oldu.

Bu fiyat ile Salvator Mundi tablosu, 2015 senesinde Pablo Picasso'nun 179,4 milyon dolara satılan "Les Femmes D'Alger” (Cezayirli Kadınlar) tablosunun elinde tuttuğu sanat eserine ödenen en yüksek rakam rekorunun da yeni sahibi oldu.

Altı kişinin teklif verdiği açık artırma öncesinde Christie's müzayede evi, Salvator Mundi tablosu için açık artırmadan çıkacak fiyatın 100 milyon dolar olmasını beklediklerini açıklamıştı.