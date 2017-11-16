Bugünkü YENİÇAĞ »

Dünyanın Kurtarıcısı tablosu rekor fiyata satıldı

»
Dünyanın Kurtarıcısı tablosu rekor fiyata satıldı
Leonardo da Vinci’nin İsa Peygamberi resmettiği “Salvator Mundi” (Dünyanın Kurtarıcısı) isimli tablosu New York’ta açık artırmada 450 milyon 300 bin dolara satılarak rekor kırdı.

Leonardo da Vinci'nin İsa Peygamberi resmettiği "Salvator Mundi” (Dünyanın Kurtarıcısı) isimli tablosu ABD'de açık artırma ile 450 milyon 300 bin dolara satıldı. Bu rakam ile bir sanat eserine ödenen fiyat rekoru da kırılmış oldu.

ABD'nin New York kentinde Christie's müzayede evi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 20 dakika süren açık artırma sonucunda etkinliğe telefon ile katılan ve ismi açıklanmayan bir alıcı 450,3 milyon dolara ödeyerek da Vinci'nin özel mülk olarak kalan son tablosunun sahibi oldu.

Bu fiyat ile Salvator Mundi tablosu, 2015 senesinde Pablo Picasso'nun 179,4 milyon dolara satılan "Les Femmes D'Alger” (Cezayirli Kadınlar) tablosunun elinde tuttuğu sanat eserine ödenen en yüksek rakam rekorunun da yeni sahibi oldu.

Altı kişinin teklif verdiği açık artırma öncesinde Christie's müzayede evi, Salvator Mundi tablosu için açık artırmadan çıkacak fiyatın 100 milyon dolar olmasını beklediklerini açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Kurtarıcısı tablosu rekor fiyata satıldıDünyanın Kurtarıcısı tablosu rekor fiyata satıldıHalil İnalcık'ın son eseri Kırım tarihine ışık tutuyorHalil İnalcık'ın son eseri Kırım tarihine ışık tutuyorYol Ayrımı'nın galası yapıldıYol Ayrımı'nın galası yapıldıİlber Ortaylı: Türklük Anadolu'dan daha eski!İlber Ortaylı: Türklük Anadolu'dan daha eski!Picasso'nun Fransa'daki evi satıldıPicasso'nun Fransa'daki evi satıldıTDK'dan bazı sözcüklere Türkçe öneriTDK'dan bazı sözcüklere Türkçe öneriİDOB sezon açılış konseri Emek Sahnesi'nde yapıldıİDOB sezon açılış konseri Emek Sahnesi'nde yapıldıİDOB sezonu Grand Pera Emek Sahnesi'nde açıyorİDOB sezonu Grand Pera Emek Sahnesi'nde açıyorMusul ve Kerkük'ün tapuları Türk arşivlerinde!Musul ve Kerkük'ün tapuları Türk arşivlerinde!Ahi Evran-ı Veli TRT Belgesel'deAhi Evran-ı Veli TRT Belgesel'de
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti