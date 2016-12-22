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'Dünyayı Kurtaran Adam' geri dönüyor!

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'Dünyayı Kurtaran Adam' geri dönüyor!
Sinema tarihimizin önemli filmlerinden birisi olan Dünyayı Kurtaran Adam, Amerikan film tarihçisi tarafından restore edilerek tekrar sinemaya uyarlanacak.

American film tarihçisi Ed Glaser, dünya sinema tarihinin önemli eserlerini  restore ederek tekrar sinemaya taşıyor. Cüneyt Arkın’ın 1982 yılında oynadığı Dünyayı Kurtaran Adam filmini gördükten sonra yeni projesini seçen Glaser, çalışmalara başlamış durumda.

Film, yabancı ülkelerde Türk yapımı Star Wars olarak biliniyor. İki maceraperestin hikayesinin anlatıldığı filmde Cüney Arkın, çöl çöl gezerek acımasız hükümdarın tahttan indirilmeye çalışılmasını konu ediniyor.

Filmin orijinal kopyalarından bir tanesine sahip olan Glaser, "Ben daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ateşliyken görülen bir rüyaya benziyor. Film için ‘Türk İşi Star Wars’ diyebiliriz, çünkü uzay araçlarının uçuş sahneleri orijinal Star Wars filminden alıntı. Filmin kopyasına sahip olan firmayla iletişime geçince çok heyecanlandım. Çünkü 30 yaşından fazla olan bu filmi tekrar restore etmek oldukça zor -çünkü çok tahrip edilmiş-, fakat yine de mümün olan en iyi duruma getirebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filmden kareler eşliğinde konuşmasını sürdüren Glaser, filmi dev bir ekranda görmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

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