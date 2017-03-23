Duran Akbulut hayatını kaybetti

1994 yılından bu yana Büyük Kulüp'ün yönetim kurulu başkanlığını yapan Duran Akbulut (80), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Duran Akbulut için düzenlenecek cenaze törenine ilişkin kulüp yönetiminin toplantı yaptığı öğrenildi.

Duran Akbulut'un bir süreden beri akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Akbulut için düzenlerecek cenaze törenine ilişkin ayrıntıların bir kaç saat içinde belli olması bekleniyor.

23 YILDAN BERİ KULÜP BAŞKANI

Duran Akbulut, 1974 yılından bu yana Büyük Kulüp Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Son 23 yıldan bu yana da yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı. Duran Akbulut aynı zamanda Ülker Bisküvi'nin de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

Büyük Kulüp Derneği'nin temeli, 1882 yılında İngiliz Elçisi Sir Alfred Sandison'un tarafından atıldı.