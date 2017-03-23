Bugünkü YENİÇAĞ »

Duran Akbulut hayatını kaybetti

»
Duran Akbulut hayatını kaybetti
1994 yılından bu yana Büyük Kulüp'ün yönetim kurulu başkanlığını yapan Duran Akbulut (80), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Duran Akbulut için düzenlenecek cenaze törenine ilişkin kulüp yönetiminin toplantı yaptığı öğrenildi.

Duran Akbulut'un bir süreden beri akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Akbulut için düzenlerecek cenaze törenine ilişkin ayrıntıların bir kaç saat içinde belli olması bekleniyor.

23 YILDAN BERİ KULÜP BAŞKANI

Duran Akbulut, 1974 yılından bu yana Büyük Kulüp Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Son 23 yıldan bu yana da yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı. Duran Akbulut aynı zamanda Ülker Bisküvi'nin de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. 

Büyük Kulüp Derneği'nin temeli, 1882 yılında İngiliz Elçisi Sir Alfred Sandison'un tarafından atıldı. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Duran Akbulut hayatını kaybettiDuran Akbulut hayatını kaybettiEmine Ayna gözaltına alındı!Emine Ayna gözaltına alındı!Hakkari'de hain saldırı! 1 asker şehit olduHakkari'de hain saldırı! 1 asker şehit olduKütahya'da uçak düştü iddiasıKütahya'da uçak düştü iddiasıTarım Bakanlığı'ndan GDO'lu ekmek açıklaması!Tarım Bakanlığı'ndan GDO'lu ekmek açıklaması!Paris'te güvenlik alarmıParis'te güvenlik alarmı2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?Berlin saldırısıyla ilgili flaş gelişmeBerlin saldırısıyla ilgili flaş gelişmeBulgaristan kimi sınırdışı etti?Bulgaristan kimi sınırdışı etti?Çanakkale'de depremÇanakkale'de deprem
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti