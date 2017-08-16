Bugünkü YENİÇAĞ »

Dursun Özbek ateş püskürdü

»
Dursun Özbek ateş püskürdü
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi internet sitesinden bugün Olağanüstü Divan Kurulu'nda yaşananlarla ilgili bir yazı yayınladı.

Bugün Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı’nda yaşananların ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çok sert bir açıklama yaptı.

Özbek yazılı açıklamasında, tartışmalara neden olan konuşmayı yapan Levent Nazifoğlu ve ekibine tepki göstererek, yapılanları, “Galatasaray'a zarar vermek için gerçekleştirilmiş büyük ve açık bir provokasyondur” ifadelerini kullandı.

Özbek Galatasaray’ın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray'ı Galatasaray yapan, Türkiye'nin en başarılı kulübü olmasını sağlayan temel unsur, camianın 112 yıllık köklü bir tarihten gelen değerler etrafında birleşebilmesidir.

Galatasaraylılık hayatın her alanında etik olmak, etik davranmaktır. Dayanışmadır. Özveridir. Misyon yüklenmektir. Açık fikirliliktir. Aynı zamanda mizah duygusudur. Küçükleri korumak, büyüklere saygı göstermektir.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, 16 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olayların tamamen bu bakış açısıyla ve Galatasaray değerleri çerçevesinde ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Şahsım ve yönetim kurulum adına Galatasaray Spor Kulübü'nün 36. başkanı olduğum ilk günden beri düzenlenen tüm Divan Kurulu Toplantıları'na iştirak ederek, Galatasaray'ın en üst düzeydeki temsil heyetinin fikirlerini aldım.

O toplantılarda yapılan tüm eleştirileri can kulağıyla dinledim. Kürsü hürriyeti çerçevesinde yapılan her tenkidi, bana verilen bu kutsal emanetin bir şeref payesi olarak sahiplendim.

Ancak bugün gerçekleşen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda özellikle bazı konuşmacıların sözlerini eleştiri kapsamında değerlendirebilmem mümkün değildir. Birkaç konuşmacının 'terbiye sınırlarını fazlasıyla aşan konuşması' olarak geçiştirmem de asla söz konusu olamaz.

Yapılanlar Galatasaray Tarihi'ne sürülmüş kara bir leke, Ali Sami Yen'in emaneti olan makama yapılmış bir hakaret, Galatasaray'a zarar vermek için gerçekleştirilmiş büyük ve açık bir provokasyondur. 

Bu provokasyona imza atanlar Galatasaray Tarihi'nde layık oldukları yeri alacaktır.

Herkes şunu çok iyi bilsin: Doğru bildiğimiz yoldan asla geri adım atmayacağız. Büyük Galatasaray Ailesi'nden aldığımız güçle ve her geçen gün daha da kenetlenerek 21. şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz.”

İlgili Haberler
Galatasaray Divan Kurulu'nda tartışma çıktı
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Medipol Başakşehir – Sevilla: 1-2Medipol Başakşehir – Sevilla: 1-2Dursun Özbek ateş püskürdüDursun Özbek ateş püskürdüFenerbahçe, Soldado'yu listeye eklediFenerbahçe, Soldado'yu listeye eklediDeplasman yasağı devam edecekDeplasman yasağı devam edecekBaşakşehir Sevilla maçı saat kaçta?Başakşehir Sevilla maçı saat kaçta?Başakşehir'den Sevilla'ya manidar tweetBaşakşehir'den Sevilla'ya manidar tweetAsamoah'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran tweetAsamoah'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran tweetBarcelona'dan Arda Turan açıklamasıBarcelona'dan Arda Turan açıklamasıDünyaca ünlü Robinho, Çaykur Rizespor'da oynayacakDünyaca ünlü Robinho, Çaykur Rizespor'da oynayacakFatih Terim'e tazminat verilecek mi?Fatih Terim'e tazminat verilecek mi?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti