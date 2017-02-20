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Dursun Özbek’e derbi sözü!

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Dursun Özbek’e derbi sözü!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Çaykur Rizespor maçı sonrasında telefonda görüşen ve sahadaki mücadeleden memnun kaldığını ifade eden Hırvat teknik adam Igor Tudor, 27 Şubat’taki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın gücünü göstereceklerini söyledi.

Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdıktan sonra Igor Tudor ile yeni bir heyecana yelken açan Galatasaray'da gözler tamamen Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Çaykur Rizespor karşısında şanssız bir beraberlik aldıktan sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, telefonla yeni teknik direktör Igor Tudor'u aradı ve her şartta ona duydukları güveni yineledi ve mücadeleden memnun olduklarını söyledi.

YETERLİ ZAMANI BULACAĞIM

Hırvat çalıştırıcı da oyuncularının sergilediği enerji ve mücadeleden memnun olduğunu ancak daha yapacak çok işlerinin olduğunu ifade ederek, Başkan Özbek'e 27 Şubat'ta oynanacak olan Beşiktaş derbisini işaret etti:

“Eksik oyuncularımızın da takıma katılacak olmasıyla daha güçleneceğiz. Futbolcularımla daha fazla zaman geçirip, derbide Galatasaray'ın gücünü herkese göstereceğiz.”

TUDOR DA KAZANAMADI

İgor Tudor yönetimindeki ilk maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın yeni teknik adamları ile açılışları hiç de iyi olmuyor. Fatih Terim'in ardından son 4 sezonda görev yapan teknik direktörlerden sadece Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı serüvenine galibiyetle başlayabildi. Mancini, Prandelli, Mustafa Denizli ve Riekerink beklenen galibiyeti alamadı. Bu isimlere Tudor da eklendi.


 

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