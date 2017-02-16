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Dursun Özbek'ten Karabükspor Başkanı'na yanıt

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Dursun Özbek'ten Karabükspor Başkanı'na yanıt
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, resmi sözleşmeyi imzalayarak resmen göreve başladı. Galatasaray Başkanı Özbek, Tudor'un transferindeki etik tartışmalarıyla ilgili olarak, "Karabükspor Başkanı'nın kullandığı ifadeleri şık bulmuyorum" dedi.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor için TT Arena'da imza töreni düzenlendi.

İmza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un sözlerine yönelik cevabı damga vurdu.

Tudor'un Galatasaray'a gelişindeki etik tartışmasıyla ilgili konuşan Özbek şunları söyledi: "Kulüp başkanları olarak büyük camiaları temsil ediyoruz. Maalesef olayın nakledilişi, tartışma biçimi Galatasaray değerleriyle değerleriyle düşünüldüğü zaman böyle bir diyaloğun olması mümkün değil. Karabükspor Başkanı'nın kullandığı kelimelerle Galatasaray Başkanı cevap vermez. Kullandığı ifadeleri şık bulmuyorum. Kimsenin Galatasaray'a ahlak dersi vermeye haddi yoktur. Bu ifadelere reddediyorum, kullanan kişileri de kınıyorum. Herkes haddini bilmeli."

TUDOR: SİSTEM DEĞİL, TAKIM RUHU ÖNEMLİ

Törende soruları yanıtlayan Tudor oynatacağı sistemle ilgili olarak "Bir hoca olarak sistem çok önemli değil. Benim için en önemli şeylerden biri takım ruhu. Takımın saha içindeki fedakarlığı, mücadelesi çok daha önemli. Takımdan beklediğim defansta 10 kişi defans, hücumda da aynı" dedi. 

"Real Madrid'den teklif gelirse Galatasaray'ı bırakır mı" şeklindeki bir soruya yanıt veren Tudor, "Önümüzde 14 tane maçımız var. Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır. Bu şu anın sorusu değil" diye konuştu. 

"Beşiktaş bu ligin en iyi takımı demiştiniz" şeklindeki sözleri hatırlatılan Tudor, ""Evet öyle bir şey söylemiş olabilirim ama ben şu an Galatasaray'dayım" dedi. 

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