Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın alkış alan oyunuyla ve skoruyla lideri Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, NTV Spor'da %100 Futbol'da önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, NTV Spor’da yayınlanan %100 Futbol programında Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen’in konuğu oldu. Başkan Özbek, Galatasaray’ın ve futbolun gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor’a karşı alınan görkemli galibiyete değinen Özbek, “İyi başlamak, iyi bitirmenin işaretidir” ifadelerini kullandı.

Igor Tudor’a desteğini yineleyen Dursun Özbek, Hırvat çalıştırıcıyı şöyle anlattı: “Geçen yıl için Tudor’u suçlamak yanlıştı. Tudor’un sebep olmadığı, takım içindeki uyum sorunları da oluştu. Tudor’da sizi etkileyen bir şey var. Karşı karşıya konuşup çalıştığınız zaman enerjisini hissediyorsunuz. Karşılıklı konuşurken motive oluyorsunuz, enerjinin size yansıdığını görüyorsunuz. Beni etkileyen hususlar bunlardı. Tudor’u geçen yıl devre arası getirdik. Tek isteğimiz iş disiplini, futbol geçmişi olan, heyecanını oyuncuya yansıtan biriydi. Çok az hoca Tudor gibi 10-15 gün içinde bu oyuncuları uyum içinde oynatır.”

‘YILLANMIŞ OYUNCULAR…’

Özbek, Sneijder’e de göndermede bulundu: “Oyuncu 4-5 sene Galatasaray’da yıllanmış. Kendisini takımın her şeyi olarak görüyor. Oyuncu yıllandıkça kulüple ilişkisi farklı boyuta geçiyor. Profesyonelliği aşıyor. Galatasaray içinde böyle 4-5 futbolcu var. Galatasaray’ın böyle oyuncularla yollarını ayırmaya başladığını bu sezon başında gördük.”

Mali konulara da değinen Özbek, aldıkları ve sattıkları oyuncularla eksi 16 milyon Euro’ya yeni bir takım kurmayı başardıklarını ifade etti. UEFA’yla olan anlaşmaya uyduklarını ve toplam 61-62 milyon Euro civarında maaş ödediklerini açıkladı.

Galatasaray’ın hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Dursun Özbek, “10 milyon Euro bedelle yepyeni bir takım kurmayı başardık. Bonservislerin de çoğu yıllara yayılmış durumda. Biz 5 milyona oyuncu alıyoruz dünya yıkılıyor. Ben GS, Şampiyonlar Ligi oynasın diye takım kuruyorum. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuysa bizim rakiplerimiz Real, Barça, Juventus, Roma, Chelsea” diye konuştu.

Kulübün girdiği faiz sarmalından kurtulmak istediklerinin altını çizen Dursun Özbek, geçen sezon sadece faize 150 milyon TL ödediklerini vurguladı.

Dursun Özbek merak edilen Arda Turan konusuna da açıklık getirdi: Dursun Özbek: “Ben Arda’yla her zaman görüşürüm. Ben Arda’nın başkanıyım. Arda konusu hassas bir konu. Kendi kendimize Arda’yı getirdik-götürdük diye yorumlar yapmak sakıncalı. Avrupa’nın sayılı kulüplerini saysanız kim Arda’yı istemez? Arda, Galatasaray’a gelmek isterse Galatasaray’ın kapısı açık. Arda gibi futbolcuyu kim istemez? Kim istemez Arda’yı? ‘Arda’yı ister misin’ sorusu ‘ekmek-su ister misin’ gibi bir soru.”