Durumdan vazife çıkaran örgütlenmeler

Değişik adlar altında oluşturulan ve sözde “Türkiye’nin güvenliğini korumayı” esas alan sivil yapılanmalar, yeniden gündeme geldi.

Salih Aydın / Yeniçağ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in twitter hesabından, “Bu kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve halk affetmez. Halk deneyimli, vatandaşın pek çoğu kendine, çoluğuna çocuğuna pompalı tüfek almış. Yapılan iş doğru değil ama realite bu... Sokağa çıkacak darbeci aklını peynir ekmekle yemedi. Üçüncüsü her yerde tedbir alındı... Uçak veya helikopter hemen vurulup indirilir” diye yazması değişik adlar altında oluşturulan ve sözde “Türkiye’nin güvenliğini korumayı” esas alan sivil yapılanmalar, yeniden gündeme geldi.

TBMM’ye taşınan bu yapılanmalar arasında Orhan Uzuner’in kurduğu “Kardeş Kal Türkiye” yapılanması, kimin organize ettiği karanlıkta olan “Halk Özel Harekât”ı oluşumu, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür’ün köşesinden şüpheli bularak duyurduğu, özel şirkete ait dinleme ve izleme yapabilen “Veri Data Toplama” şirketi, çeşitli saldırılara adı karışan “Osmanlı Ocakları” ile faaliyetleri şüpheli bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi SADAT da var. Gelişmeleri yorumlayan Yurt Partisi Genel Başkanı ve eski İşiçleri Bakanı Sadettin Tantan, “İktidar hedeflediği şahsi devlet yapısını kurmak amacıyla anayasa referandumu öncesinde sokağa hakim olma peşinde. Bunun için suça meyilli kişiler örgütleniyor” dedi.

Bir inşaat şirketinde yöneticilik yapan platformun kurucusu Orhan Uzuner, “Kardeş Kal Türkiye” nin faaliyet alanlarını Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu’ya anlatırken şunları söylüyor: Darbenin gece geç saatlerde meydana gelmesi durumunda halkın nasıl haberdar edilebileceği, Cumhurbaşkanı’na yönelik tehlike karşısında neler yapılabileceğine ilişkin fikir üretilip, gönüllüler tarafından oluşturulan bir oluşum kurduk. Önce grup kendi arasında sonra,

WhatsApp, Zello ve radyo yoluyla halka ulaşabilecek. Şu an 500 kişiyiz, ama bizim altımızda da farklı gruplar var. Karasal radyo da kurmayı düşünüyoruz. Drone da alıp, eğitimlerini vereceğiz. AKP iktidarına yakın oldukları belirtilen Osmanlı Ocakları ise, yine son yıllarda giderek yaygınlaşan bir sivil yapılanma. Çeşitli saldırılarda adları geçti, ancak yapılan açıklamalarla bunları yalanladılar.

Bunlardan birinde MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, “Hürriyet’e saldırı olmuştur. Bu saldırıları da AKP’nin kurdurttuğu Osmanlı Ocakları üzerinden yaptıklarını düşünüyoruz” demişti. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in ise partilerinin Sincan İlçe Başkanlığı’na saldıran kişilerin, kendilerini ‘Osmanlı Ocakları’ üyesi olarak tanıttıklarını iddia etmişti. Toplumda ve siyaset dünyasında merakla takip edilen en önemli yapılanma ise kısa adı SADAT olan Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi. SADAT’ın kendisini “Türk

Silahlı Kuvvetleri’nin ülke ve askeri sahalardaki boşluğu doldurmak üzere kurulmuş yasal bir şirkettir” olarak tanıtıyor.

Yasadışı olarak faaliyet yürüttüğü iddiaları ile gündeme gelen SADAT’ın kurucusu Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından biri. RS FM’de Yavuz Oğhan’ın programında konuşan Tanrıverdi, sınır ötesi faaliyetleri için açıklama yaparken Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile görüştüklerini anlatıp “Onlar yardım talep etti, biz de devlete ilettik” diye ifade etmişti.

Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise köşesinde başka bir yapıya dikkat çekti. Övür, FETÖ’nün “Veri Data Toplama” araçlarıyla istihbari çalışmalar yaptığını öne sürdü. Övür, yazısında şöyle dedi: Araçlardaki bu sistemle plakaları tanımlayıp kimin, ne zaman nereye gittiği ve hangi aracı kullandığı saptanıyor. Bu sistem Emniyet’ten Mobese sistemine bağlandığında çok önemli ve gizli bilgilere ulaşılabilir. Şirket bu bilgileri şantaj ve hatta suikast için bile kullanabilir. Normal şartlarda bu sistemin sivil araçlarda olması mümkün değil, kanunsuz bu.

Şirketin ortaklarına bakıldığında birçoğunun FETÖ’den ihraç olmuş Emniyet Müdürleri olduğu görülmekte.İstanbul’da gezici istihbarat görevi yapan 7 araçtan söz ediliyor... MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, AKP’nin ‘Halk Özel Harekât’ gibi bir paramiliter yapılanma çalışması içinde bulunduğunu iddia ederek, ‘AKP esnafa silahlı eğitim veriyor; bu yarı milis gücünü, ha dediklerinde sokağa salacaklar’ derken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da İstanbul başta olmak üzere birçok yerde serbestçe gezen ve üstünde Halk Özel Harekât (HÖH) yazan araçların tedirginlik yarattığını belirterek, “Bu araçların dolaşımına izin verilmesi akıl alır değildir” değerlendirmesini yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise, Orhan Uzuner’in kurucusu olduğu ‘Kardeş Kal Türkiye’ grubu ile dernek statüsünde faaliyet gösteren ‘Halkın Özel Harekatı’ adlı örgütlenmeleri Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. CHP Milletvekili Fikri Sağlar da, SADAT hakkında Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi vermişti.