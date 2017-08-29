Duruşma salonunun krokisini çizen şahısa soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, duruşma salonunun krokisi çizdiği belirlenen sanıklardan eski albay Cenk Bahadır Avcı'nın eşi hakkında, soruşturma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Ağustos 2017 tarihli celsede izleyici olarak duruşma salonunda bulunan sanıklardan Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı tarafından çizilen, duruşma salonunun krokisi olduğu anlaşılan ve üzerinde el yazısı ile birtakım notların yer aldığı belgenin bulunduğunu kaydetti. Yavuz, söz konusu belgelerden birinin üzerinde "Cengaverler" yazılı olduğunu bildirdi.

Belgenin gereğinin taktir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini ifade eden Yavuz, "Sanık Cenk Bahadır Avcı'nın eşi olan ve krokiyi düzenleyen şüpheli Elif Didem Avcı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddialarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Darbe girişimi sırasında Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı olan eski albay Cenk Bahadır Avcı, suikast girişimi sanıklarını taşıyan helikoptere yakıt verdiği için yargılanıyor.

Dünkü duruşma sırasında, bir jandarma görevlisi sanık yakınının kağıda salonun krokisini çizdiğini fark etmişti. Duruşmaya verilen arada krokiye el konularak Mahkeme Başkanına iletilmişti. Mahkeme Başkanı da söz konusu krokiyi gerekli araştırmanın yapılması ve gereği için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vermişti.