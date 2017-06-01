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Düşen helikopter neden alçaktan uçuyordu?

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Düşen helikopter neden alçaktan uçuyordu?
Şırnak'ta 13 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında, helikopterin neden alçaktan uçuş yaptığı ortaya çıktı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düştü. TSK'dan yapılan açıklamaya göre 13 asker şehit oldu. 

YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, helikopterin yüksek gerilim hattına takılıp düştüğü belirtildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesinden havalanan ve yüksek gerilim hattına takılarak düşen Cougar tipi helikopterin enkazında olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.  

NEDEN ALÇAKTAN UÇUYORDU?

Miliyet'in haberine göre, güvenlik uzmanlarının kazaya dair değerlendirmesi şöyle:  “Şırnak Şenoba bölgesi Irak sınırına yakın noktada olması sebebiyle, o bölgedeki helikopterlerimiz genelde yüksek irtifada uçmazlar.  Sınırın diğer tarafındaki bölge terör örgütünün kullandığı bir bölge olduğundan dolayı roketatar veya füze ile saldırı riski her zaman mevcuttur. Kaza akşamı helikopter Şırnak'tan kalkarak Şenoba'ya geliyor. Şenoba’da komutanların da arasında bulunduğu personeli alıp havalandıktan yaklaşık üç dakika sonra da kaza meydana geliyor."

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