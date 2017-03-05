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Düşen Suriye uçağının pilotu bulundu

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Düşen Suriye uçağının pilotu bulundu
Hatay’ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu, sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Suriye rejimine ait Rus yapımı MİG 21 tipi bir savaş uçağı dün akşam saatlerinde Hatay’ın merkezinin 8 kilometre batısında Yaylacık bölgesine düştü. Uçağın enkazına Amanos eteklerinde ulaşılırken kokpit bölümünün boş olduğu görüldü. Altınözü ilçesinde ise düşen uçağın pilotuna ait olduğu değerlendirilen bir paraşüt bulundu. Ekipler 9 saatlik çalışmanın ardından pilotu enkazın yaklaşık 40 km uzağında bitkin halde buldu. Pilot hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre paraşütle atladığı belirlenen pilotunun paraşütü Altınözü İlçesi’nin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi’nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu. Paraşütün bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgenin yağışlı olması ve toprağın çamur halde olması nedeniyle arama çalışmalarını ağır şartlar altında sürdürdü.

PARAŞÜTTEN 500 METRE İLERİDE

Altınözü İlçesi Fatikli Mahallesi kırsal kesimindeki özellikle yüksek kesimlere ve tepeliklere yönelik aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalışma ardından paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında uçağın pilotunu bitkin halde buldu.

Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan pilot ilk olarak Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü, burada ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan pilot, ardından eskort eşliğinde Hatay Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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