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E-5'te zincirleme kaza

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E-5'te zincirleme kaza
Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi.

Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin aniden durması nedeniyle arkadan gelen araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aniden durmayı başaramayan sürücüler önlerinde bulunan araca çarptı. 10 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu esnada E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından hasar gören araçları yoldan kaldırdı. Yolu temizleyen polis ekipleri E-5 karayolunu araç trafiğine açtı.

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