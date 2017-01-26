Adanalı dizisiyle tanıdığımız Serenay Sarıkaya, tırmanışını sürdürüyor. "Med Cezir"le yerini buldu. Derken hız kesmedi. Şarkıcılık yanını keşfettik. En prestijli tırmanışını National Geopraphic'te yaptı. Dünyanın en önemli sorunu "İklim Değişikliği" konusunda önemli laflar etti. Ne kadar bilgili olduğunu ispatladı. Güzel konuştu. Tek bir arızası vardı. O da epey insanda olan bir şey; "Eeee'lemek". Hani tek cümleyle açarsak merhum M. Ali Birand'ın dişisi. O kadar çok eeee dedi ki, olumlu yanına gölge düştü. Demek ki bu pürüzden kurtulması için çaba göstermek zorunda. Gerekirse bir uzmandan ders almalı. Hadi Serenay'ın görevi spikerlik -televizyonculuk- değil. Ya CNNTÜRK'ün başarılı ismi Başak Şengül'e ne demeli? "Akıl Çemberi"nde zaman zaman onun da "eeee'lediğini" görebiliyoruz. Serenay kadar olmasa da fark ediliyor. İnsanın aklına hemen Kayahan geliyor. Onun, kızı Beste'nin doğumundan sonra yaptığı ninnisi. "E bebeğim ee" bu aralar dilimden hiç düşmüyor.

***

Bir kanala takıldım

Bloomberg, HT bünyesinde. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de ekonomi ağırlıklı. Dış bağlantıları mükemmel. Kimi programları magazinsel. Örneğin Doğa Rutkay'ın "Her Şey Bu Masada"sı. İlginç konuklar buluyorlar. Özge Borak bunlardan. Bu kız ilginç bilgi birikimi olanlardan. Örneğin madeni paraların kenarındaki tırtıkların ne zaman ve niçin başladığını biliyor -altın hırsızlarının yontması-. Yumurtanın tazesinin sallanarak anlaşıldığını yine ondan öğreniyoruz. Pek çok şey dağarcığında. Özge ekranların bilgi yarışmaları için ideal yarışmacı. Film ve dizilerdeki başarısını ise zaten biliyoruz.

...

Yine Bloomberg'de bir başka program "HT Magazin". "Nerede botokstan ağzı kapanmayan varsa" hepsi burada. İsim verip iki taraflı hedef peşinde değilim. Ancak birkaç eleştiride bulunmadan geçmeyeceğim. Bunların hiçbiri Güneri Civaoğlu'nun programına -yaş durumundan- çıkamaz.

Bülent Ersoy'a saldıran hayvanseverler HT Magazin'i belli ki seyretmiyorlar. Hanımefendilerin kürklerine paha biçmek mümkün değil. Ersoy'a saldıranlara ihbarda bulunuyorum. Ekrana gelen ender sayıdaki erkeklerin perukları ise Coşkun Sabah kreasyonundan!

...

"Ayhan Sicimoğlu ile Renkler"i de aynı ekranda izledim. Çekim Babylon'da yapılmıştı. Doğrusu her müzik türünü severim. "Affetmem Asla Seni"yi Merenge tarzında ilk kez izledim. Çok hoştu. Konserde Latin Müziği'nden örneklerin yanı sıra bizim bestelerin, onlara uyarlamasını sevdim.

***

Mesajlar

L. Öztürk'ün yolladığı maili beğendim. Hele bir paragrafı var ki olağanüstü:

"Evdeki oyların adresi şimdiye kadar MHP idi. Bundan sonra 'Bu Bahçesiz' ile asla. 3 oyumuz vardı. Yakında 4 olacak. Bakarsınız yeni seçmen adayımız 'Vekillikten giriş yapmak isteyebilir'. Baba olarak dileğim iyi bir üniversiteyi kazanması. Evet biz aşiret falan değiliz. En çok 4 oyumuz var. Ancak yüzlerce tanıdığımızdan 'Bahçeli diyen kalmadı'. Bu gayet net. Ha, 'Er Bahçeli'yi Kurtarmak', filmi çevriliyorsa o ayrı!".

...

Ferhan Toksöz'e göre sağlıktaki reformlar Ecevit hükümeti döneminde planlandı. Uygulamayı Ak Parti yaptı.

...

A. İhsan'ın yolladığının ana teması da sağlık hizmetleri üstüne; "Recep Akdağ'ın bakanlık icraatlarına eyvallah. Ancak, hizmet kalitesinden memnuniyet nasıl? Doktorların olağanüstü gayreti nereye kadar sürecek? Korkarım sağlık personeli yakında tükenmişlik sendromu yaşayacak".

...

Mehmet Üner'in görüşüne katılıyorum. M. Ali Erbil'in hâlâ iş bulabilmesi başarı. Kısa süre sonra davulculara dönecek. Ramazan ayında izleyebileceğiz. Kendini yenilemeyenlerin listesini yapsam Erbil'i ilk sıraya koyarım.