e-Devlet hacklendi mi?

Bir vatandaş e-Devlet sistemindeki bilgilerinin bilgisi olmadan değiştirildiği iddiasıyla ihbarda bulundu. İhbarın üzerine harekete geçen Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Sözcü'nün haberine göre bir vatandaş e-Devlet Kapısı Hizmet Sistemi’ne daha önce oluşturduğu şifresi ile girmeye çalıştı. Birkaç denemeye rağmen sisteme giriş yapamayan vatandaş hemen 160 numaralı çağrı merkezini aradı.

Bilgileri kontrol edilen vatandaşın, sistemde kayıtlı telefon numarasının farklı olduğu söylendi. Vatandaş PTT’ye ya da internet bankacılığına yönlendirdi.

SİSTEMDE FARKLI BİR TELEFON NUMARASI!

İnternet bankacılığı üzerinden sisteme giriş yapabilen vatandaş sisteminde tanımadığı birisine ait telefon numarasının kayıtlı olduğunu gördü. Yani kendi e-Devlet Kapısı sistemine kendisinden başka birisinin giriş yaptığını ve iletişim bilgilerini bile değiştirdiğini gözlemledi. Söz konusu numarayı arayan talihsiz vatandaş telefon numarasının kullanılmayan yani boş bir hat olduğunu anladı.

MİLYONLARCA İNSANI İLGİLENDİRİYOR

O gün yurt dışına çıkmak zorunda olan vatandaş bir hafta sonra yurda dönüşünde soluğu savcılıkta aldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, kendisine ait şifreyi aile yakınlarına bile vermediğini belirten vatandaş “Şifremin kırıldığını düşünüyorum.” dedi. E-Devlet Kapısı Sistemi’nde yer alan ‘özel’ bilgilere dikkat çeken vatandaş “Bu milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Kötü niyetli insanlar, sisteme girerek birçok bilgimizi ele geçirebilir” diye konuştu.

BTK’YA YAZI YAZILDI

Şikayetin yapıldığı Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bilgi Teknolojileri Kurumu’yla irtibata geçen Savcılık, söz konusu sisteme hangi IP numarasından girildiğinin tespit edilmesini istedi.

Yani olayın nasıl gerçekleştiği BTK’dan gelen raporla netlik kazanacak.

EN İYİ KORUNAN SİSTEMLERİN BAŞINDA GELİYOR

2006 yılında hayatımıza giren e-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlıyor. Kapı'nın amacı; “kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmak” olarak açıklanıyor. Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğundaki sistem, Türkiye’de en iyi korunan servislerin başında geliyor. Kapı’da; tapu işlemlerinden, adli işlemlere kadar vatandaşlar birçok işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

ŞİFRE ÇALINIRSA NE OLUR?

Uzmanlara göre; ‘mağdur’ vatandaşın iddia ettiği gibi sistemin şifresi çalınıp kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda ise birçok tehlike ile karşı karşıya kalınabilir. Örneğin; nüfus bilgilerinizden, mal varlığınıza kadar birçok ‘özel’ bilgiyi ele geçirenler, adınıza bankalardan kredi başvurusunda bile bulunabilir. Hatta mevcut bilgilerle sahte bir kimlik bile oluşturabilir ve aklımıza hayalimize gelmeyecek mağduriyetlere sebebiyet verebilirler.