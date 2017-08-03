e-Devlet’te yeni dönem

e-Devlet üzerinden artık 10 yeni işlem daha yapılabilecek.

e-Devlet bünyesine yeni bir hizmet daha ekledi. Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin eklendiği e-Devlet’ten artık yeni abonelik başvurusu, borç ödeme, fatura bilgileri sorgulama gibi işlemler yapılacak. Ayrıca su analizi raporu ve barajların doluluk oranları da takip edilebilecek.

Yapılan bilgilendirme şöyle;

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlanmıştır.

•Yeni Abonelik Başvurusu

•Abonelik İptali Başvurusu

•İndirimli Abonelik Başvurusu

•Başvuru Takibi ve İptali

•Abonelik Borç Ödeme

•Baraj Doluluk Oranları

•Su Analiz Raporu

•Abone Bilgileri Sorgulama

•Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama

•Fatura Bilgileri Sorgulama