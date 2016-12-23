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Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi

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Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi
Batı Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola için yeni geliştirilen aşının, Gine'deki denemelerde başarılı sonuç aldığı bildirildi.

Sonuçları "Lancet" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, geçen yıl Gine'de denenen aşının Ebola virüsüne karşı yüksek oranda koruyucu olduğu belirlendi.

Gine'de yapılan araştırmaya 11 bin 841 kişi katıldı. Aşı enjekte edilen deney grubundaki 5 bin 837 kişide, aşıyı müteakip 10 gün içinde hiçbir Ebola vakasına rastlanmadı.

Aynı dönemde aşı yapılmayan kontrol grubundakilerden arasında 23 Ebola vakası tespit edildi.

Araştırmayı yürüten Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sağlık Sistemleri ve İnnovasyondan sorumlu Başkan Yardımcısı Dr Marie-Paule Kieny yaptığı açıklamada, "Artık elimizde yeni bir Ebola salgınını kontrol etmeye yarayacak araca sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

Yeni aşının, türünde en etkili Ebola aşısı olduğunu vurgulayan Kieny, aşının, Afrika'nın farklı bölgelerinde görülen diğer Ebola türlerine karşı da etkisini araştırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Salgın nedeniyle Batı Afrika'da 11 bin 315 kişi hayatını kaybetti.

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