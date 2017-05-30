'Ebu Hanzala' gözaltına alındı

Sakarya'da IŞİD'e yönelik üst üste operasyonlar düzenleyen polis, örgütün Türkiye ayağının yöneticilerinden olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'u İstanbul'da yakalayıp, Adapazarı'na getirdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör örgütü IŞİD’e yönelik soruşturmasında kentte bulunan Suriye, Irak ve Türk vatandaşı birçok kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Son olarak geçen hafta Suriye’ye gitmeye çalışan 8 Türk vatandaşı tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün Türkiye ayağının yöneticilerinden olduğu iddia edilen daha önce IŞİD davasında yargılanırken 2016 yılında tahliye edilen, 8 Mart 2017’de bir kez daha gözaltına alınan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk İstanbul’da yeniden gözaltına alındı. Halis Bayancuk soruşturma kapsamında Adapazarı’na getirildi. Sakarya’da tutuklanan örgüt üyeleri ile bağlantısının olduğu düşünülen Bayancuk’un sorgusu devam ediyor.