Bugünkü YENİÇAĞ »

'Ebu Hanzala' gözaltına alındı

»
'Ebu Hanzala' gözaltına alındı
Sakarya'da IŞİD'e yönelik üst üste operasyonlar düzenleyen polis, örgütün Türkiye ayağının yöneticilerinden olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'u İstanbul'da yakalayıp, Adapazarı'na getirdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör örgütü IŞİD’e yönelik soruşturmasında kentte bulunan Suriye, Irak ve Türk vatandaşı birçok kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Son olarak geçen hafta Suriye’ye gitmeye çalışan 8 Türk vatandaşı tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün Türkiye ayağının yöneticilerinden olduğu iddia edilen daha önce IŞİD davasında yargılanırken 2016 yılında tahliye edilen, 8 Mart 2017’de bir kez daha gözaltına alınan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk İstanbul’da yeniden gözaltına alındı. Halis Bayancuk soruşturma kapsamında Adapazarı’na getirildi. Sakarya’da tutuklanan örgüt üyeleri ile bağlantısının olduğu düşünülen Bayancuk’un sorgusu devam ediyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
'Ebu Hanzala' gözaltına alındı'Ebu Hanzala' gözaltına alındıDolar ne kadar?Dolar ne kadar?Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıKomşu’da bombalı saldırıKomşu’da bombalı saldırıAtatürk anıtına baltayla saldıran şahıs tutuklandıAtatürk anıtına baltayla saldıran şahıs tutuklandı"Diyecek bir şeyiniz var mı" sorusuna ne dedi?"Diyecek bir şeyiniz var mı" sorusuna ne dedi?Kaçak at kesimi deposuna operasyon!Kaçak at kesimi deposuna operasyon!Türkiye'de sürgün yaşamış Başbakan hayatını kaybettiTürkiye'de sürgün yaşamış Başbakan hayatını kaybetti56 asker taburcu edildi56 asker taburcu edildi"İnandığı değerlerden hiç taviz vermedi""İnandığı değerlerden hiç taviz vermedi"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti